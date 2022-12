Iva Zanicchi da Serena Bortone parla di Selvaggia Lucarelli: “Una persona mi ha detto..”

Iva Zanicchi nel bene o nel male è una grande protagonista di Ballando con le Stelle. Ovviamente non sa ballare come gli altri finalisti (ha pur sempre 82 anni), ma fra show, prese con Peron, barzellette sconce e aneddoti ha lasciato sicuramente il segno.

Ospite da Serena Bortone, Iva Zanicchi ha così parlato di Selvaggia Lucarelli a cui in passato ha dato della T dopo un brutto voto ricevuto:

“A me in generale dispiace non piacere perché di solito a me piace piacere, da sempre, anche da piccola. A me Selvaggia istintivamente piace perché è una intelligente che dice le cose. A volte sono anche d’accordo con lei. Però lei con me si diverte molto. Dice anche delle cose giuste eh. Le mie barzellette sono sempre piccanti io per questo chiedo sempre che ore sono. Ma le parole che dico se vai sul vocabolario ci sono! Lo so che sono volgari queste parole, però esistono! La parola che ho detto è il mestiere più vecchio del mondo!”.

Iva Zanicchi: “Sono in finale, a qualcuno brucia magari”

La cantante ha poi continuato:

“Un pranzo con Selvaggia non lo escluderei, una persona me l’ha detto: voi due potreste diventare grandi amiche. E forse ha ragione perché a me interessa e incuriosisce, è una donna intelligente ed a me le persone intelligenti piacciono. Ovvio quando mi attacca sempre un po’ mi infastidisce”. […] “Sono contenta di essere arrivata in finale, magari a qualcuno brucia ma io non credo di aver tolto il posto a nessuno. Ho ballato!”.

Infine ha ricordato Anna Oxa che tornerà al Festival di Sanremo e che in passato, a Ballando con le Stelle, ha ballato proprio con Samuel Peron. “Spero che Anna Oxa non vinca Sanremo altrimenti mi raggiunge! Ti prego, sono l’unica donna ad aver vinto tre volte, lasciami questo record! Anna, non vincere!“.