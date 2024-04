Cosa succede alla scadenza della SIM? Ecco un esempio pratico

Dopo aver trattato l’offerta Sky Mobile powered by Fastweb, torniamo ad approfondire questioni relative al mondo della telefonia mobile. Questa volta, però, non si tratta dell’attivazione di una nuova offerta telefonica, bensì della scadenza di una SIM.

Abbiamo già spiegato su queste pagine cosa succede se non si ricarica la SIM, ma più che altro quel che potrebbe interessarvi sapere che è sono i 12 mesi consecutivi di mancata ricarica a far “iniziare” la procedura di disattivazione. Certo, poi ci sono anche 30 giorni successivi in cui risulta possibile ricevere solamente chiamate, ma nel caso in cui non avvenga alcuna ricarica, nel senso che proprio non viene pagata alcuna mensilità, la SIM viene disabilitata per mancato utilizzo.

Si può insomma affermare, come si legge anche, ad esempio, nella documentazione ufficiale dell’operatore Very Mobile, che in totale “trascorsi 13 mesi dall’ultima ricarica la SIM viene disattivata“. Tuttavia, può esserci un periodo ulteriore in cui viene consentito eventualmente al cliente di richiedere la riattivazione (Very Mobile indica un lasso di tempo di altri 11 mesi, dopo i quali il numero di telefono coinvolto non può più essere riattivato).

Come ben potete immaginare, il cliente usualmente riceve molte comunicazioni via SMS prima dell’effettiva disattivazione della SIM. È proprio mediante appositi messaggi di testo, infatti, che gli operatori ricordano, mese per mese, la necessità di effettuare una ricarica per pagare la mensilità dell’offerta. Inoltre, nella fase finale generalmente si ricevono molti SMS che ricordano la data di scadenza della SIM e spiegano come evitarla. Insomma, non dovreste avere problemi nel restare aggiornati sulla situazione.