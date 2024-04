Taylor Swift supera le aspettative: quanto ha venduto il nuovo album

La settimana scorsa Taylor Swift ha pubblicato The Tortured Poets Department e in appena 24 ore ha già battuto un importante record di Spotify: “Con i risultati del 19 aprile, questo è diventato il disco più ascoltato in streaming sulla nostra piattaforma in un solo giorno, e Taylor Swift è diventata l’artista più ascoltata in streaming in un solo giorno nella storia di Spotify“.

Poche ore dopo questo record sono uscite le prime previsioni di vendita, The Tortured Poets Department, avrebbe dovuto vendere 2 milioni di copie al debutto e invece ha fatto molto di più. Hits Daily Double oggi ha rivelato che il nuovo disco della Swift ha venduto ben 2.600.000 copie (1.916.000 senza i dati dello streaming): “Si tratta di un nuovo record per la cantante di Fortnight. Questo è il miglior debutto degli anni 20, secondo di sempre dopo 25 di Adele che è riuscita a vendere 3.300.000 copie nove anni fa“.

“The Tortured Poets Department” will Debut at #1 with 2.6 MILLION units sold in 🇺🇸United States (via HITSDD). pic.twitter.com/k4oY8Gidnl — Taylor Swift Charts (@TaylorSwiftChar) April 26, 2024

Top 20 USA di questa settimana: da Taylor Swift a Taylor Swift.

Non solo i 2,6 milioni di The Tortured Poets Department, la Swift è in classifica in top 20 anche con Lover, 1989, Midnights e Folklore. Che piaccia o meno, nessuna negli ultimi decenni è mai riuscita a raggiungere simili risultati.

Taylor Swift | The Tortured Poets Department

Future & Metro Boomin | We Don’T Trust You

Beyonce | Cowboy Carter

Morgan Wallen | One Thing At A Time

Pearl Jam | Dark Matter

Future & Metro Boomin | We Still Don’T Trust You

Noah Kahan | Stick Season

Benson Boone | Fireworks & Rollerblades

Taylor Swift | Lover

Sza | Sos

Morgan Wallen | Dangerous: The Double Album

Ariana Grande | Eternal Sunshine

Zach Bryan | Zach Bryan

Taylor Swift | 1989 (Taylor’S Version)

Olivia Rodrigo | Guts

Taylor Swift | Midnights

Drake | For All The Dogs

Zach Bryan | American Heartbreak

Travis Scott | Utopia

Taylor Swift | Folklore