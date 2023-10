Opinionista difende Sophie e attacca Alessandro: Basciano interviene e sbotta

La fine della storia tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano non è stata una normale rottura tra degli ex protagonisti di reality. I due ragazzi infatti hanno una bambina e inoltre lei ha mosso accuse precise e pesanti nei confronti del suo ex compagno. Per questo motivo la notizia è finita ovunque, anche sui quotidiani e del caso hanno parlato moltissime persone, anche un’opinionista di Barbara d’Urso.

Il botta e risposta tra l’opinionista e Alessandro Basciano.

Stamani Guendalina Canessa ha detto la sua dopo aver visto l’intervista che Sophie Codegoni ha rilasciato da Silvia Toffanin a Verissimo. L’ex gieffina ha preso le parti della ragazza ed ha consigliato a Basciano di chiedere scusa alla sua ex fidanzata: “Ah lei è cattiva e le dici che ha detto cattiverie? Lei? Tu adesso puoi fare solo una cosa: chiedere scusa a questa ragazza stupenda e non fomentare più nulla. Fallo almeno per la vostra bambina. Se sei un uomo allora devi farlo“.

Alessandro non è rimasto in silenzio ed ha subito replicato all’opinionista. L’ex vippone ha detto a Guendalina che quando sarà la verità sarà lei a chiedergli scusa: “Ma falla finita. Che tu parli sempre a caso e non sai nulla. Poi le scuse me le vieni a fare te“.

Solo ieri Alessandro si era detto pronto a dire la sua verità: “Cattiverie e anche delle cose di fantasia, tutto nel racconto che è stato fatto su di me. Tutto fatto da una donna che ha una figlia con me e questa cosa non dovrebbe essere dimenticata da nessuno. Lei non ha avuto rispetto per me. Non volevo farlo, ma adesso mi vedo costretto a dire la verità. Parlerò, dirò le cose come stanno con prove vere e testimoni che hanno visto tutto. Non parlerò solo con delle supposizioni.Quando potrò e sarà il momento dirò tutto quello che è successo nell’arco di questi ultimi mesi. Quello che ho sentito è pesante e sono delle calunnie sulla mia persona“.