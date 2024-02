Lady Gaga conferma il suo ritorno alla musica e parla del nuovo album

Questo sarà l’anno del grande ritorno di Lady Gaga, ad ottobre infatti uscirà al cinema Joker: Folie à Deux e nello stesso periodo la Germanotta potrebbe rilasciare anche il suo nuovo disco. Lo scorso gennaio la popstar ha pubblicato alcune foto in studio di registrazione…

Nelle ultime 24 ore Lady Gaga ha caricato su Instagram un video con un microfono e due scatti, uno al pianoforte e l’altro con una chitarra in mano e con una didascalia chiara: “No, non sto facendo un album rock” (grazie al cielo). Se tutto va bene potremmo ascoltare il nuovo singolo tra la primavera e l’estate e il disco in autunno. Speriamo solo che sia almeno all’altezza di Chromatica.

“Oggi volevo condividere con voi un momento più personale, so di non averlo fatto molto ultimamente e alcuni di voi desiderano davvero che condivida di più il mio processo artistico. Ho lavorato a della nuova musica.

Sin dalla scorsa estate ho sperimentato la mia creatività in un modo davvero speciale e privato: ho scritto e prodotto musica per un progetto speciale, mi sono preparata per mesi sviluppando il mio personaggio per Joker, ho girato Joker per molti mesi (ed è stato un periodo molto introspettivo), ho gestito la mia start-up Haus Labs, svolto attività filantropiche e inoltre ho lavorato al montaggio del film The Chromatica Ball.

Posso dire per la prima volta in molti anni che il mio amore per l’arte, la musica, la moda e il supporto alla comunità non è mai stato più appagante. Magari non condivido tanto di me stessa online come ho fatto in passato, ma spero che voi sappiate che questo periodo per me è stato estremamente curativo ed ha ricaricato il mio cuore, la mia mente e il mio corpo, ma anche la mia creatività”.