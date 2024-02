Gescal, la reazione del rione di Geolier alla sconfitta a Sanremo: lacrime e delusione

Se Geolier sembra aver preso con sportività la sua sconfitta al Festival di Sanremo (al contrario di alcuni suoi fan che stanno insultando Angelina Mango sui social), i suoi compaesani hanno mostrato più visibilmente la delusione di non vederlo con il leone d’oro tra le mani. L’Ansa ha raccolto le testimonianze di chi abita a Gescal, il rione dove è cresciuto il rapper: “I suoi amici hanno sfidato la scaramanzia, dando il via ad una festa che ha tenuto fede allo slogan che ha campeggiato sugli striscioni esposti in questi ultimi giorni: “Per noi già hai vinto”. Una frase riportata anche sulla torta offerta ai presenti alla festa ben prima della proclamazione del vincitore. Amici e fan del cantante ora attendono il ritorno a Napoli del loro beniamino: “sarà festa comunque”, assicurano“.

Gescal, la reazione nel rione di Geolier.

Gli abitanti del rione Gescal di Miano si sono radunati in un locale per seguire la finale del Festival di Sanremo 2024. Striscioni, sciarpe, t shirt personalizzate, torte e spumanti pronti ad essere stappati, tutto era preparato per festeggiare il trionfo di Geolier, peccato però che ha vincere sia stata Angelina Mango. All’annuncio di Amadeus c’è chi ha pianto, chi si è messo a gridare e chi si è portato le mani al volto. C’è da dire che i concittadini del rapper l’hanno comunque festeggiato mangiando la torta e facendo dei fuochi d’artificio che avevano comprato certi della vittoria di Geolier.

Una cosa è certa, a Secondigliano riabbracceranno presto Geolier, che ieri notte ha dichiarato: “Adesso faccio ancora un po’ di cose qui, ma torno presto a casa. Domani sera sarà già nella mia Napoli e non vedo l’ora“.