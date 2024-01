Romina Carrisi accusa Fiorello di bullismo

Fiorello da Romina Carrisi è stato accusato nientepopodimeno che di bullismo.

La figlia più piccola della cucciolata Albano – Romina Power ha partorito da pochi giorni un maschietto in piena salute che ha deciso di chiamare Axel Lupo. Un nome che non è granché piaciuto a Fiorello che, nel corso della puntata di Viva Rai2, ha ironizzato un po’ citando indirettamente anche il figlio di Flavio Briatore e quello di Fedez.

“È nato il nipote di Albano! L’hanno chiamato Axel Lupo. Ma perché? Sono sempre i figli di quelli famosi… Ma puoi un bambino chiamarlo Axel Lupo? Pensa se incontra Nathan Falco. Falco, Lupo, Leone… Mai che uno chiami suo figlio Blatta! Ti immagini? Una figlia femmina di nome Blatta. Blatta, vieni qui!”.

Una battuta che non è affatto piaciuta alla mammina pancina Romina Carrisi che via Instagram ha scomodato pure termini come ‘bullismo’.

“Prendere in giro il nome di un bambino appena nato lo trovo di cattivo gusto. Sì certo Fiorello si fa per ridere, ma questo è puro bullismo non sano umorismo. Forse da piccoli hanno preso in giro te e Catena [la sorella di Rosasrio, ndr] per i vostri nomi e questo da neo madre mi dispiace. Baci e buon Sanremo. Mio figlio Axel Lupo sta benissimo comunque”.

Axel Lupo è nato il 24 gennaio a Roma. Il padre è il compagno di Romina, Stefano Rastelli.