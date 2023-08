Lucas Peracchi si è sentito discriminato: “Ecco perché non faccio il GF”

Lucas Peracchi fra le pagine del settimanale Nuovo ha duramente attaccato la nuova linea editoriale imposta da Pier Silvio Berlusconi ai reality Mediaset. Lo ha fatto perché secondo quanto riportato da FanPage, fra le regole imposte dall’AD ci sarebbero “no influencer” e soprattutto “no a personaggi che hanno un profilo su OF“. E l’ex tronista da tempo ne ha uno molto bazzicato.

Al contrario di Emy Buono (ex Pupa de La Pupa e il Secchione che ha aperto un profilo su OF e poi se n’è pentita perché i suoi video hanno iniziato a girare online), Lucas Peracchi non sembrerebbe aver cambiato idea. Anzi. Fra collaborazioni e video amatoriali è molto attivo.

“Ho sempre voluto entrare al Grande Fratello, ma questa volta, dopo avere letto certe notizie, non mi sono nemmeno candidato” – ha dichiarato al settimanale di Riccardo Signoretti – “Non è giusto impedire a chi lavora su OF di partecipare a certi programmi, è ridicolo”.

Emy Buono pentita di una scelta lavorativa, Barbara d’Urso l’aveva avvisata https://t.co/YovECilvWI — BICCY.IT (@BITCHYFit) August 22, 2023

Lucas Peracchi: “Ridicolo dal punto di vista della coerenza”

Secondo Lucas Peracchi impedire ai creator di OF di partecipare ai reality è ridicolo “in primis dal punto di vista della coerenza“, questo perché negli stessi reality “mandano in onda monologhi contro il razzismo, l’omofobia e per il femminismo”, ma sarebbero discriminatori contro i creator di OF: “Escludere gente come me sarebbe una forma di discriminazione, falso moralismo. Non si può giudicare una persona in base a quel che fa sui social“.

L’ex tronista ha poi proposto:

“Si potrebbero fare casting più approfonditi, in modo da capire se un personaggio ha una storia interessante, senza giudicarlo dai social. Magari è una persona sveglia proprio perché è riuscito ad avere successo grazie a questo tipo di canali”.

Diciamo che Peracchi avrebbe potuto esprimere lo stesso concetto senza mettere in mezzo omofobia e razzismo.