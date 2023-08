Madonna chiama Britney: la nuova collaborazione che ha in mente

Non solo colleghe, Britney Spears e Madonna sono anche amiche e infatti la Ciccone è stata tra le poche star invitate al matrimonio della principessa del pop. Le due hanno collaborato nel 2003 per l’iconica esibizione agli MTV VMA, ma anche per Me Against The Music e sono state insieme sul palco dello Sticky & Sweet Tour nel 2008.

Nel 2024 La Spears e la Ciccone potrebbero tornare a cantare insieme, questo almeno è quello che sostiene una fonte di Page Six. Sembra infatti che Madonna abbia chiesto a Britney di esibirsi in una data di Los Angeles del suo Celebration Tour. La cosa in realtà non dovrebbe stupirci, visto che un mese fa Madame X ha confessato che avrebbe voluto fare un tour mondiale con Britney.



Madonna vuole tornare a cantare con Britney Spears.

“Madonna spera di convincere Britney Spears a unirsi a lei sul palco del suo prossimo tour “Celebration”. Le superstar del pop sono amiche da molto tempo e condividono persino lo stesso agente. La fonte ci ha rivelato che la regina del pop ha già contattato più volte l’amica. Adesso vuole che la Spears, 41 anni, appaia in una delle sue cinque date a Los Angeles a marzo. La star di Music vuole celebrare il 20° anniversario della loro collaborazione di successo, “Me Against the Music”, pubblicata nell’ottobre 2003. L’insider ci ha detto: ‘Lei originariamente voleva che Britney la seguisse in tournée. Tutto è stato rimandato a causa della sua malattia, ma vuole comunque che Britney si unisca a lei al Kia Forum’. Sembra che ci siano buone possibilità che la Ciccone possa convincere la collega ad apparire almeno in uno degli show. Intanto ci hanno assicurato che la cantante di Hung Up sta benissimo dopo il ricovero. Il mese prossimo volerà a Londra dove si preparerà proprio per l’inizio del suo nuovo tour mondiale”.

Ma ecco delle immagini esclusive di Britney, dopo che Madonna le ha chiesto di uscire di casa per esibirsi con lei in tour…