Trackting Bike T9 Antifurto Bici Gps | Gps Bici Antifurto Con Sim Integrata E Batteria Ricaricabile | Localizzatore Gps Antifurto Bici Mtb | Gps Bicicletta Antifurto Con Live Tracking | Made In Italy

Descrizione prodotto

Tabella Comparativa

Dove Installarlo

Mountain bike

Bici/Bike

Auto/Moto

Auto/Moto

Telefonata d’allarme

✔

✔

✔

✔

SIM Integrata

✔

✔

✔

✔

Copertura SIM

50 Paesi

50 Paesi

50 Paesi

Italia

Antenna Satellitare

✔

✔

✔

✔

App

✔

✔

✔

✔

Durata Batteria Media

Oltre 6 mesi

Oltre 6 mesi

4 mesi

4 mesi

Abbonamento

✔

✔

✘

✘

Batteria Ricaricabile

✔

✔

✔

✔

Tag Portachiavi

✘

✘

✔

✔

Made In Italy

✔

✔

✔

✔

🚲 TOTALE TRANQUILLITÀ: Di’ addio alla paura dei furti di bici! Il nostro GPS tracker per Bici/E-Bike, con installazione rapida, garantisce la protezione del tuo mezzo e agevola il recupero in caso di smarrimento o furto. Il nostro GPS tracker bici è leggero, compatto e classificato IP54, garantendo resistenza all’acqua e alla polvere in tutta sicurezza.

🚲 BATTERIA DUREVOLE: Puoi contare su una durata di oltre 6 mesi per la batteria del nostro GPS antifurto per bici, che ti offre totale tranquillità e protezione a lungo termine sia per te che per la tua bici. La ricarica è semplice, compatibile con un comune caricabatterie da cellulare, senza necessità di spostare il tracker.

🚲 LOCALIZZAZIONE PRECISA: Il nostro localizzatore per bici offre un monitoraggio accurato in tempo reale tramite l’app, assicurandoti il pieno controllo sulla posizione della tua bicicletta. L’allarme per bici in caso di movimento, invierà una chiamata e potrai tracciare il ladro istantaneamente. Non dovrai più preoccuparti di perdere la tua bicicletta!

🚲 INSTALLAZIONE SEMPLICE: Il nostro dispositivo offre semplicità e protezione, in tutta sicurezza. Si installa facilmente su qualsiasi bici MTB, senza complicazioni. È un localizzatore GPS bici con SIM. Un antifurto gps bici e Biciclette Elettriche o Ebike, che offre una totale praticità, dotato di viti anti-manomissione per maggior sicurezza.

🚲 COPERTURA INTERNAZIONALE: La nostra eSim integrata offre una copertura internazionale in 50 Paesi, disponibile a soli 29€/anno o 59€ per 3 anni (rinnovabile tramite l’app). Incluso un numero illimitato di chiamate di allarme.

🚲 100% MADE IN ITALY: Il nostro antifurto GPS per bici è stato meticolosamente progettato e realizzato grazie a anni di ricerca e sviluppo da parte del team di Trackting, esperti in localizzatori GPS. L’antifurto GPS bicicletta offre un’eccellente soluzione per la protezione del tuo mezzo, in sicurezza.

🚲 ASSISTENZA GRATUITA: Servizio clienti che risponde in poche ore, con i nostri esperti a completa disposizione, contattabili dall’App o dal sito Trackting.