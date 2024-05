le Regioni a rischio sono sei

Nuova ondata di maltempo in Italia: ecco le regioni a rischio allerta

La Protezione Civile ha appena proclamato lo stato di allerta per ben 6 regioni italiane, le quali saranno messe a dura prova per quanto riguarda la giornata di domani, 14 Maggio 2024. Si prevedono infatti moltissimi temporali i cui rischi potrebbero essere non del tutto indifferenti.

Allerta meteo gialla

Scopriamo insieme quali regioni saranno più a rischio.

Allarme meteorologico: scatta l’allerta meteo per la giornata del 14 Maggio 2024

Questo piccolo scorcio d’Estate che abbiamo vissuto in questi giorni sta per salutarci, in quanto il maltempo è pronto a fare il suo ingresso nella nostra quotidianità. Pare infatti che a partire da domani 14 Maggio 2024 molte regioni verranno colpite da alcune perturbazioni che si riverseranno soprattutto nel Centro-Nord della nostra penisola.

Fulmini

Il maltempo vedrà quindi la presenza di alcune anomalie di origine ciclonica che andranno a riversarsi sotto forma di piogge e temporali in diverse regioni italiane. Proprio per questa ragione la Protezione Civile ha deciso di far scattare l’allerta meteo al fine di scongiurare imprevisti e disgrazie legati al clima.

Le piogge ci accompagneranno quindi per i prossimi giorni, anche se la loro intensità sarà variabile. Non ci saranno poi grandi discriminazioni in merito alla posizione delle regioni, in quanto il Nord e il Sud Italia saranno ugualmente interessati dal fenomeno.

6 regioni a rischio per i forti temporali: l’elenco

Temporale

Nonostante il maltempo andrà a toccare molte regioni italiane, alcune di queste saranno più a rischio di altre. Al momento la Protezione Civile avrebbe individuato 6 regioni per le quali è risultato necessario fare scattare lo stato di allerta gialla.

Parliamo di Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Abruzzo, Umbria e Molise. Per quanto riguarda il Piemonte è scattata l’allerta gialla soprattutto nella pianura settentrionale e in tutti i comuni circostanti. Per quanto riguarda l’Abruzzo, invece, estremamente monitorati i luoghi del Bacino dell’Alto Sangro e tutte le aree adiacenti.

Maltempo

Non meno interessante la zona dell’Emilia Romagna, la quale vede lo stato di allerta in ogni comune e provincia. In Lombardia le criticità sono state osservate presso la zona di Laghi e Prealpi Varesine, nella pianura occidentale e centro occidentale e presso il Nodo Idraulico di Milano .

Chiudono la lista il Molise con i comuni di Sangrio, Alto Volturno, Litoranea e infine l’Umbria con le località di Topino, Nera, Corno, Chiasso e Alto Tevere. Tutte queste regioni sono a rischio temporali, ma Piemonte e Abruzzo dovranno rispettare l’allerta anche per il rischio idrogeologico.