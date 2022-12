Bonolis e Bruganelli: “Il segreto per durare? Serve un sano ignorarsi”

Quando mesi fa Sonia Bruganelli ha confessato di aver comprato un appartamento adiacente a quello dove abitava con Paolo Bonolis per andarci a vivere con la figlia tutti hanno ipotizzato a un divorzio. Ma niente di più lontano.

I due, infatti, sono uniti più che mai e questa decisione del vivere distanti – ma comunque vicini – è stata maturata nel tempo. Fra le pagine del settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti si legge:

“Non c’è una formula magica per durare come coppia, serve un sano ignorarsi, è facilissimo” – le parole di Sonia Bruganelli – “Ognuno fa la propria vita, ci si incontra ogni tanto dentro l’appartamento. Nemmeno il caffè prendiamo insieme. Io lo bevo a casa, lui invece va al bar. Sto sistemando la mia nuova casa dove mi trasferirò da sola con nostra figlia Adele. Dormire in camere separate è un segno di civiltà”.

A dire la sua è stato anche Paolo Bonolis che ha specificato che i due appartamenti sono comunicanti.

“Questo è un argomento molto delicato, io ho acquistato un appartamento adiacente al nostro. Abbiamo fatto una porta, abbiamo ampliato e poi si sono create più stanze. I lavori non sono ancora terminati. Io e mia moglie non potremmo essere più differenti. Stiamo insieme da 25 anni e va benissimo. Però c’è bisogno che lei sia lei e io sia io. Alla fine è merito suo aver intuito che un po’ di distanza in più in realtà è un riavvicinamento”.

La cosa divertente è che se Bonolis ha deciso di tenere un basso profilo parlando di “appartamenti”, Bruganelli – al Corriere della Sera – ha svelato che sono due palazzi. #RichMama! La amo.