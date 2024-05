Accuse di Pietro Fanelli a Tommaso Zorzi: “Cosa mi ha chiesto in privato”

Dopo il suo ritiro da L’Isola dei Famosi, Pietro Fanelli ha fatto parlare di sé per il duro attacco che ha riservato a Fedez, che ha chiamato ‘piccolo uomo, nano e burattino’ e adesso è al centro del gossip per delle accuse rivolte a uno dei vincitori del Grande Fratello Vip.

Le accuse di Pietro Fanelli a Tommaso Zorzi: “Quello che mi ha scritto in chat”.

Ieri pomeriggio il sito di Fabrizio Corona, Dillinger News, ha pubblicato su Instagram un audio di Pietro, nel quale l’ex naufrago parla di presunte chat con Tommaso Zorzi. Fanelli ha dichiarato che il volto di Real Time gli avrebbe chiesto delle foto un po’ particolari, il poeta ha poi specificato che non ritiene immorali certe richieste, ma che per lui cozzerebbero un po’ con l’immagine ‘perbenista’ che Zorzi dà di sé sui social. Dillinger News ha annunciato che entro poche ore dalla pubblicazione di questo audio sarebbero state condivise anche le chat in questione, ma per adesso questo non è successo.

“Ho delle chat con questo personaggio, Tommaso Zorzi, in cui mi chiede le foto …., me le chiede insistentemente. Mi ha detto che in cambio mi avrebbe dato il follow. Quindi ci tengo a far vedere come sia un po’ un ipocrita. Lui sui social fa la figura di quello tutto per bene. – ha continuato Pietro – Voglio specificare che io non giudico queste cose immorali. Però io dico quello che faccio nella vita privata e poi non faccio il perbenista, quindi vorrei smascherarlo. Se per te va bene ti posso mandare tutte le chat, tu fammi sapere”.

Tommaso al momento non ha commentato le accuse che gli ha rivolto Pietro. Una cosa va detta, Zorzi può piacere o meno, ma che sui social dia un’immagine da perbenista o timorato di Dio non mi risulta.