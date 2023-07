Alfonso Signorini sull’addio della d’Urso a Mediaset e i nuovi opinionisti del GF Vip

Da settimane circolano nomi plausibili e improbabili per i nuovi opinionisti del GF Vip che siederanno sulle poltrone lasciate vuote da Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Emanuele Filiberto di Savoia, Paola Barale, Cristiano Malgioglio, Amanda Lear e Katia Ricciarelli e di questo toto-nomi ha parlato Alfonso Signorini sul settimanale Chi.

Adoro la shade finale, ma a chi era rivolta?

Il conduttore del Grande Fratello Vip ha poi menzionato le indiscrezioni e le notizie sulle novità televisive che riguardano Caterina Balivo, Ilary Blasi e soprattutto Barbara d’Urso.

“Poi ancora, la Balivo, la Blasi, la Annunziata: ogni ora spunta un nome nuovo. Ma ce n’è uno che vale per tutti: Barbara D’Urso. C’è chi si chiede perché non conduca più Pomeriggio 5, c’è chi si chiede perché qualcuno se lo chieda, c’è anche chi sogna di vederla impegnata in caffeuccio e cha cha cha a Ballando con le stelle. E c’è chi obietta che non ci andrà mai, perché le sale da ballo non hanno i megawatt di Cologno Monzese. – ha continuato Alfonso – Tra qualche giorno tutto si spegnerà e si ritornerà a parlare dei classici argomenti da ombrellone: l’inflazione, l’estate che non è più quella di una volta, il caos negli aeroporti. Sai che noia… Tremo al solo pensiero che il mio cellulare non squillerà più alle undici di sera con la voce del collega in fibrillazione: “Sei seduto? Tieniti forte!”. Ah la bellezza del telemercato”.