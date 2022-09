Logitech presenta un nuovo setup da guida per videogiochi di corse

Logitech ha annunciato Pro Racing Wheel e PRO Racing Pedals, un nuovo setup da corsa progettato per i Esports e corse simulate competitive. Il volante Pro Racing Wheel è dotato di un nuovo motore Direct Drive e della tecnologia di feedback TrueForce, per offrire una connessione precisa e reale con il veicolo con forza di 11 newtonmetri con una risposta a latenza bassa. Abbinato a TrueForce, il motore Direct Drive punta al realismo di gara con frequenze di risposta più elevate. Di conseguenza, i sim racer possono ora sperimentare la fisica e l’audio del gioco con livelli di precisione molto più elevati e un feedback quasi istantaneo, dalle condizioni della strada alle vibrazioni del motore. I pulsanti e le manopole sono posizionati in modo da poter essere facilmente raggiungibili con i pollici, così da non dover mai staccare le mani dal volante o gli occhi dalla strada. Se i piloti hanno bisogno di impostazioni diverse per diversi titoli o per diverse auto all’interno dello stesso titolo, possono configurare le impostazioni importanti del volante salvandole in uno dei cinque diversi profili disponibili. I Pro Racing Pedals hanno un freno a cella di carico realistico e possono essere completamente personalizzati per adattarsi alle configurazioni e agli stili di guida. Il Logitech G Pro Racing Wheel è disponibile in due versioni, una compatibile con PC, PlayStation 5 e PlayStation 4 e una compatibile con PC, Xbox Series X|S e Xbox One. I Logitech G Pro Racing Pedals sono compatibili con PC Windows 10/11 attraverso una porta USB e se collegati al PRO Racing Wheel con Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4.