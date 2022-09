Jung Ho Yeon, la star di Squid Game arriva in PUBG Mobile

PUBG Mobile ha annunciato una nuova partnership con la star internazionale Jung Ho Yeon, nota per il ruolo di Kang Sae-byeok nella serie televisiva Squid Game di Netflix, ma anche una modella molto richiesta nel mondo fashion. Jung Ho Yeon impersonerà il ruolo di Commissario NUSA nell’update 2.2 del celebre gioco competitivo online disponibile gratuitamente su App Store e Google Play Store. Questo mese, con l’update 2.2 di PUBG Mobile viene introdotta Nusa, una nuova mappa insulare dove i giocatori potranno aspettarsi schermaglie su sfondi panoramici. Come parte dei festeggiamenti per questo scenario inedito, Ho Yeon arriva nel gioco come Commissario NUSA e da oggi, 23 settembre, i giocatori potranno raccogliere una serie di cosmetici a tema Ho Yeon acquistando casse. Gli oggetti includono: Set Ho Yeon Operation Erangel, Pan skin Ho Yeon Purple Crown, Ho Yeon Queen of Thorns Ornament, Kar98K skin Ho Yeon Deadly Kiss.

Jung Ho Yeon non è famosa solamente per il suo ruolo nel K-Drama che ha conquistato il mondo, Squid Game, che sta per tornare con una seconda stagione. L’attrice e modella è stata infatti anche ambasciatrice globale per Louis Vuitton per moda, orologi e gioielli del brand francese, e ha sfilato sulle più importanti passerelle a partire dalla Seoul Fashion Week. Per il suo ruolo in Squid Game ha vinto diversi premi ed è stata nominata come migliore attrice non protagonista alla settantaquattresima edizione degli Emmy. Ha 22 milioni di follower su Instagram, e prossimamente sarà protagonista della serie TV Disclaimer di Alfonso Cuaron, su Apple TV+.