iPhone 14 Pro, come attivare il display always on senza sfondo

iPhone 14 Pro è il primo nella storia di Apple a introdurre il display always on, ossia sempre acceso per mostrare notifiche e orario. Diversamente da quanto accade da anni su Android, però, l’always on di iPhone funziona più come quello di Apple Watch, limitandosi a “scurire” lo schermo compresa la foto di sfondo. Dopo l’arrivo di iPhone 14 Pro sul mercato, molti che hanno provato la nuova funzione, attivata di default sul dispositivo, hanno deciso di disabilitarla perché li distraeva troppo con il telefono sott’occhio. C’è comunque un trucco per rendere l’always on di iPhone più simile a quello di Android, con l’orario e altre poche informazioni in bianco su sfondo nero. Per attivarlo su iPhone 14 Pro e Pro Max è necessario andare in Impostazioni > Full Immersion (selezionare le full immersion da usare) > Opzioni > Abilitare schermata di blocco a luce bassa. Ora, quando la modalità focus corrispondente sarà attivata, l’always on si trasformerà in un semplice schermo nero con le informazioni essenziali sempre presenti, compresi i widget eventualmente selezionati.