Branco di 6 uomini scende dal van e picchia Cristiano Iovino

Quella che c’è stata a Milano la scorsa notte ai danni di Cristiano Iovino sembrerebbe essere proprio una spedizione punitiva, dato che – come riporta Milano Today – un brano di sei uomini su un van avrebbero accostato accanto al persona trainer, sarebbero scesi, lo avrebbero picchiato e poi sarebbero scappati.

Milano Today ha poi aggiunto:

“Nella notte tra domenica e lunedì, Iovino – che ha un domicilio anche sotto la Madonnina – è stato aggredito proprio mentre rincasava. La richiesta d’intervento al 118 è arrivata alle 3.28 in punto: i medici intervenuti hanno medicato sul posto il 37enne, che però ha poi rifiutato il trasporto in ospedale”.

“Con i carabinieri del nucleo Radiomobile e della stazione Moscova, stando a quanto risulta a MilanoToday, la vittima si è chiusa in uno strano silenzio. L’uomo – celebre per curare la forma fisica di numerose persone dello spettacolo – ha infatti riferito poco o nulla sull’aggressione e soprattutto, stando a quanto appreso, al momento avrebbe deciso di non sporgere querela”.