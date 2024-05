A Torino con la Biomobile

A Torino, presso il centro commerciale “Le Gru”, farà sosta la BioMobile, dal 7 all’11 maggio, per offrire a tutti degustazioni di prodotti biologici, show cooking, ed esperienze con la realtà virtuale, oltre a fornire informazioni sul consumo di prodotti biologici/fare divulgazione sul biologico regionale.

Bioland Südtirol, insieme all’associazione Bioland Germania, si è aggiudicata il bando per la realizzazione di un progetto di marketing sul biologico (Promozione dei prodotti agricoli, AGRIP) il cui obiettivo è quello di aumentare il consumo e le vendite di prodotti biologici in Italia e Germania tra il 2023 e il 2026 e di rafforzare la consapevolezza e la conoscenza degli standard biologici nell’UE, in particolare di Bioland.

Il punto centrale della campagna “Più biologico regionale in Europa” è un tour con una Biomobile (una VW ID-Buzz con rimorchio) che sosterà in 15 città italiane e che ha già fatto tappa a Bolzano, Verona, Milano e Bologna, e che ora sta per raggiungere anche Torino.

Dal 7 al 11 maggio 2024, la Biomobile sosterà presso il centro commerciale Le Gru, dove i consumatori potranno assaggiare deliziosi prodotti biologici, assistere agli show cooking, immergersi nella realtà virtuale con occhiali VR e informarsi sulla realtà Bio in Italia.

Ecco il programma nel dettaglio:

• Giovedi 9 maggio: show cooking biologico con la chef Claudia Fraschini di cookin’ factory, dale 11.30 alle 13.00

• Sabato 11 maggio: show cooking biologico con la chef Claudia Fraschini di cookin’factory, dalle 17 alle 18.30

“Il progetto ha l’ambizioso obiettivo di spiegare il tema dell’agricoltura biologica al maggior numero possibile di consumatori in modo semplice. Quando i consumatori scelgono un prodotto biologico, fanno qualcosa di buono per sé stessi e per le loro famiglie. Ma non è tutto. I benefici per la società nel suo complesso iniziano molto prima, nella coltivazione e nell’interazione con la natura e l’ambiente. Questo è ciò che vogliamo trasmettere”, affermano Daniel Boni e Martina Frapporti per “Più biologico regionale in Europa”.

La Biomobile continuerà a viaggiare nella primavera del 2024. La prossima tappa sarà Padova dal 4 al 9 giugno. Segui la Biomobile sul sito del progetto www.biologicoregionale.eu oppure sui social su @bioinpiazza.

Chi è Bioland?

Con circa 10.000 soci in Germania e 1.000 aziende agricole in Alto Adige, Bioland è una delle associazioni biologiche più importanti d’Europa. Le aziende agricole sono impegnate nella conservazione del clima, del suolo e della natura attraverso varie misure e producono alimenti biologici per l’intero mercato italiano. I membri forniscono, inoltre, notevoli quantità di prodotti al mercato alimentare paneuropeo. Nella categoria degli yogurt biologici, Bioland Alto Adige detiene una quota di mercato (italiana) complessivamente del 33,7%, con una tendenza in aumento. Nei gruppi di prodotti biologici italiani a base di mele, Bioland Südtirol ha prodotto oltre il 50% del volume totale italiano e circa il 25% del volume totale di mele biologiche dell’UE nel 2021.

https://biologicoregionale.eu/home