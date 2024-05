“Mi ha incastrata, non la sopporto” La pop star una furia sui social dopo quello che è successo, si è mostrata così e se la prende con sua madre 

Britney Spears non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome della cantante si è trovato di nuovo al centro del gossip per via di un episodio che l’ha vista protagonista. Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti la cantante avrebbe avuto una violenta lite con il suo attuale fidanzato. Un gossip che si è diffuso dopo che alcuni paparazzi hanno fotografato la cantante seminuda fuori da un hotel. Ma che cosa è accaduto davvero nella notte tra il primo e il secondo maggio? Lei stessa ha svelato la verità. Scopriamo insieme tutti i dettagli!

Nel corso delle ultime ore Britney Spears è piombata al centro della cronaca rosa dopo essere stata pizzicata seminuda e scalza fuori dall’hotel Chateau Marmont di Los Angeles, precisamente nella notte tra mercoledì 1 e giovedì 2 maggio. Stando a quanto trapela dalle prime indiscrezioni, sembrerebbe che la cantante americana avrebbe avuto una discussione molto accesa con il suo fidanzato Paul Soliz.

Si tratta di un litigio che sarebbe poi degenerato in qualcosa di molto più grave, una ferita sulla gamba della cantante che avrebbe poi richiesto subito dopo l’intervento dei soccorsi. Tali indiscrezioni si sono fatte sempre più insistenti sul web nel giro di pochissime ore, fino a quando la diretta interessata ha rotto il silenzio attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram. Queste sono state le parole che Britney Spears ha rilasciato sulla sua pagina Instagram in merito a questa vicenda che è molto chiacchierata in queste ultime ore: Giusto perché lo sappiate, le notizie sono tutte false. Vorrei che in questo momento la gente capisse che, ogni giorno, sto diventando sempre più forte. Mi sono fatta male alla caviglia mentre cercavo di fare un salto per entrare nella mia stanza. I medici sono entrati senza il mio consenso, mi sono sentita abusata.

Stando al racconto della cantante americana, i medici sarebbero intervenuti ed entrati nella sua stanza senza alcun consenso. In ogni modo, la distorsione alla caviglia non era da sottovalutare, per questo motivo i soccorsi si sono rivelati di grande aiuto. Inoltre, la popstar ha fatto sapere di essere attualmente in buone condizioni di salute, nonostante abbia ancora il piede gonfio.

Infine, Britney Spears ha rivelato anche un inedito retroscena. La celebre cantante ha accusato sua mamma di averla tratta in inganno e le ha dato la colpa di essere stata l’autrice delle indiscrezioni. Queste sono state le sue parole scritte alla fine della didascalia: So che mia madre è coinvolta, mi ha incastrata! Mi ha chiamata subito dopo l’accaduto, ancor prima che le voci iniziassero a circolare. Sono convinta che sia stata lei. Vorrei tanto avere dei nonni, non la sopporto.

La smentita della popstar sarà stata sufficiente per convincere i suoi fan di non aver avuto nessuna crisi con il suo fidanzato? Non ci resta che scoprirlo!