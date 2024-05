I Soliti Ignoti, la Rai si dimentica di rinnovare e ora può traslocare su Nove

Lo scorso ottobre i diritti per realizzare le puntate de I Soliti Ignoti sono scaduti e la Rai non li ha rinnovati. Ma non per mancanza di interesse, quanto più per una dimenticanza. A far credere ciò sarebbe l’attuale braccio di ferro che starebbero facendo con Nove per mantenere il quiz su Rai1.

“La Rai ha lasciato scadere l’opzione di rinnovo della seguitissima trasmissione, attorno alla quale girano milioni di euro, che ora potrebbe essere acquistata dal Nove” – si legge su Il Foglio, che ha poi aggiunto: “Il motivo è da rintracciare soprattutto nell’antiquata mentalità da duopolio che muove i dirigenti della tv pubblica”.

Insomma, lo scorso ottobre la Rai non credeva che I Soliti Ignoti interessasse a qualche rete concorrente e per questo non hanno immediatamente rinnovato. Ma ora che la palla è passata a Nove, in Rai si sono allarmati e come riporta AdnKronos: “a Viale Mazzini sarebbe già in programma un nuovo incontro con i vertici della casa di produzione per trattare i diritti della trasmissione“.

I Soliti Ignoti costerebbe 50 mila euro a puntata

La paura che il game di indizi possa traslocare su Nove insieme ad Amadeus è tanta. A dire la sua è stato anche il sito televisivo DavideMaggio.it che ha così scritto: