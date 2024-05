Non solo Simona Branchetti, in quel di Mediaset attualmente stanno valutando anche un altro nome per la conduzione della nuova stagione di Pomeriggio 5: quello di Cesara Buonamici.

A parlarne è sempre TvBlog che in merito a Cesara Buonamici ha confermato anche l’odore di riconferma al Grande Fratello.

“La brava vice direttrice del Tg5 infatti, nella prossima stagione tv potrebbe raddoppiare i suoi impegni televisivi. Quest’anno la ricordiamo ottima [il commento è di TvBlog, ndr] opinionista al Grande Fratello, incarico su cui pare quasi certa la sua conferma. Ma a fianco di questo ci potrebbe essere anche la conduzione di Pomeriggio 5. Il programma […] pare che nella prossima stagione debba cambiare -ancora- la sua padrona di casa. Dopo l’uscita di Barbara d’Urso e l’avvento di Myrta Merlino, si fa sempre più probabile l’approdo di una nuova conduttrice nella prossima stagione”.

Cesara Buonamici o Simona Branchetti: le due in lizza per Pomeriggio 5

Qualora questa indiscrezione si dovesse concretizzare Cesara Buonamici lavorerebbe contemporaneamente su tre fronti: giornalista del Tg5, conduttrice di Pomeriggio 5 e opinionista due volte a settimana del Grande Fratello. Forse un po’ troppo?

Ma quindi la nuova conduttrice di Pomeriggio5 sarà Simona Branchetti o Cesara Buonamici? Perché la fonte è la stessa, ma i nomi sono diversi.

L’unica certezza che abbiamo è che Myrta Merlino se ne andrà, ma non da Mediaset dato che il suo contratto è biennale. Per lei si apriranno le porte di una prima serata a tema politico su Rete4. Sarà felice Bianca Berlinguer.