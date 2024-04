LICHIFIT Ricambio Spazzola Rullo Principale Spazzola Laterale Filtro Sostituzione Spazzolatura Stracci per Xiaomi Mijia 1C per Dreame F9 Spazzare Robot Aspirapolvere

18,99 €

(as of Apr 25, 2024 12:20:32 UTC – Details )

Prezzo:





Il pacchetto include (opzionale):

Gruppo 1: 1x spazzola principale+2x filtri+2x spazzole triangolari+1x piccolo pennello bianco

Gruppo 2: 2 spazzole principali + 4 filtri+4 pennelli triangolari.

Gruppo 3: 2 spazzole a rulli + 4 filtri+4 spazzole triangolari+1 pennello bianco piccolo+1 pennello giallo piccolo+2 mop.

Gruppo 4: 2 pennelli principali+6 pennelli triangolari+1 pennello bianco piccolo+1 pennello giallo piccolo.

Gruppo 5: 2x spazzole principali+2x filtri+4x spazzole triangolari+1x piccolo pennello bianco+1x piccolo pennello giallo

Gruppo 6: 1 pennello principale+4 pennelli triangolari+1 pennello bianco piccolo+1 pennello giallo piccolo+2 x mop

Gruppo 7: 1 spazzola principale+2 filtri+4 pennelli triangolari+1 pennello bianco piccolo+1 pennello giallo piccolo+3 mops

Gruppo 8: 2 filtri +4 pennelli triangolari+1 pennello bianco piccolo+1 pennello giallo piccolo+3 mops

Gruppo 9: 4x filtri+8x pennelli triangolari+1x piccolo pennello bianco+1x piccolo pennello giallo

Gruppo 10: 1x spazzola principale+2x filtri+2x spazzole triangolari+2x mops +1x piccolo pennello bianco

Gruppo 11: 1x spazzola principale+4x filtri+2x spazzole triangolari+4x mop+1x piccolo pennello bianco

Gruppo 12: 2x spazzole principali+3x filtri+3x pennelli triangolari+1x piccolo pennello bianco+1x piccolo pennello giallo

Gruppo 13: 2x spazzole principali+4x filtri+6x spazzole triangolari+6x mops+1x piccolo pennello bianco+1x piccolo pennello giallo

Gruppo 14: 1x spazzola principale+3x filtri+2x pennelli triangolari+1x piccolo pennello bianco+1x piccolo pennello giallo

Gruppo 15: 2x spazzole principali+3x filtri+4x spazzole triangolari+1x pennello bianco piccolo+1x pennello giallo piccolo+5x mop

Gruppo 16: 2x spazzole principali+2x filtri+2x spazzole laterali triangolari+10x mops

Gruppo 17: 2x spazzole principali+4x filtri+4x spazzole triangoli +1x piccolo pennello bianco+1x piccolo pennello giallo+8x mops

Adatto per Xiaomi Mijia 1C / per aspirapolvere robot Dreame F9, realizzato in materiale di alta qualità, professionale e durevole da usare, lunga durata.

Ricambi di ricambio per aspirapolvere robot, squisito e delicato, altamente abbinato con attrezzature originali.

Spazzola morbida e stracci di pulizia che non graffiano il pavimento e i mobili.

Aiuta il tuo robot aspirapolvere a mantenere le buone prestazioni di pulizia.

Come parte della normale manutenzione, facile da rimuovere e sostituire.