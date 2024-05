Localizzatore GPS CLASSIC Invoxia – Con Abbonamento Incluso – per Auto, Moto, Biciclette, Bambini – Allerte di Movimento e Inclinazione – Autonomia Fino a 6 Mesi

129,00 €

Descrizione prodotto

LOCALIZZATORE GPS: DIVERSE MIGLIAIA DI MOTOCICLETTE, SCOOTER, AUTO E OGGETTI DI VALORE RUBATI RECUPERATI

LOCALIZZA E PROTEGGI 24/7 Invoxia GPS Tracker protegge veicoli e oggetti di valore dai furti e consente di localizzarli senza limiti di distanza nel paese di installazione; posizionalo dove vuoi (ad esempio baule dello scooter o della moto, vano portaoggetti, borsa…)

AVVISO ANTIFURTO IN TEMPO REALE Ricevi una notifica immediata sul tuo smartphone in caso di tentativo di furto, vandalismo o movimento sospetto nel veicolo parcheggiato

PRONTO A LOCALIZZARE il tracciamento GPS ogni 5 o 10 minuti e la cronologia dei viaggi; definisci le zone di allerta (casa, lavoro, garage…) e ricevi una notifica quando entri/esci da ogni zona

ABBONAMENTO INCLUSO per 3 anni alla rete a basso consumo LoRa; Non sono richiesti costi aggiuntivi o scheda SIM

GRANDE AUTONOMIA Fino a 6 mesi di autonomia per non esaurire mai la batteria in caso di furto; Nessuna connessione richiesta; Facile da usare

Nota: Incompatibile con telefoni IOS 12+, Android 5+ o versioni successive. Nota: l’imballaggio può variare