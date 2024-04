Gli USA accusano la Cina di star attuando esperimenti segreti nello spazio

Il capo della NASA, Bill Nelson, ha recentemente sollevato accuse contro la Cina, suggerendo che gran parte del loro programma spaziale civile maschera in realtà iniziative militari. Durante un’audizione davanti alla Commissione per le Assegnazioni della Camera, Nelson ha espresso preoccupazioni riguardo la segretezza nello spazio della Cina.

“Crediamo che molto del cosiddetto programma spaziale civile della Cina sia in realtà un programma militare” ha dichiarato, aggiungendo che ciò pone gli Stati Uniti e la Cina in una vera e propria corsa spaziale. Le dichiarazioni di Nelson sono emerse nel contesto di una richiesta di finanziamento per la NASA, che ammonta a 25,384 miliardi di dollari per il 2025.

Nel corso degli ultimi anni, la Cina ha compiuto progressi notevoli nello spazio, ma Nelson ha sottolineato la loro tendenza a mantenere segrete le proprie attività. Queste osservazioni non sono nuove per l’amministratore, che da quando è entrato in carica nel maggio 2021, ha più volte accusato il paese del Drago di tentare di usurpare il vantaggio spaziale americano, incluso un’accusa durante un’audizione simile nel 2022 dove ha insinuato che la Cina avesse rubato i design delle navicelle spaziali americane.

Più recentemente, Nelson ha persino suggerito che la Cina stia cercando di “rubare” la Luna, un’affermazione che ha provocato reazioni dure da parte della Cina. Il portavoce del ministero degli esteri cinese, Zhao Lijian, ha risposto accusando gli Stati Uniti di costruire una campagna diffamatoria contro gli sforzi spaziali cinesi, che Pechino descrive come normali e ragionevoli.