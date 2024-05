Paolo Bonolis tornerà in Rai? La sua risposta

Paolo Bonolis oggi è stato ospite a TvTalk su Rai3, ma per il conduttore questa è stata una mera parentesi in qualità di ospite. A domanda diretta: “Tornerai mai in Rai?“, ha infatti risposto: “Beh la domanda mia è di rimbalzo: a fare che? Un programma a caso? No! Non lo so, tutto può essere, posso venire a fare TvTalk tanto lui [Massimo Bernardini, ndr] sta a guardare i lavori in corso“.

Verrà in Rai Polo Bonolis?

«Posso venire a fare #TvTalk tanto Bernardini starà a guardare i lavori in corso» ⚠️ 🤣 pic.twitter.com/0KHUeFokd5 — Tv Talk (@TvTalk_Rai) May 4, 2024

L’allusione è al prossimo pensionamento di Massimo Bernardini che non tornerà a settembre con TvTalk che continuerà con un altro conduttore (o un’altra conduttrice, dato che è stata paventata l’ipotesi di Mia Ceran).

“Lascio” – ha dichiarato Massimo Bernardini al Corriere della Sera – “Innanzitutto perché a luglio compirò 69 anni. Da quando ne ho 67 sono pensionato. Poi perché sono convinto che lasciare un programma al massimo del successo, e non quando comincia a traballare, sia la cosa più giusta da fare. Infine sento che è doveroso, per quelli della mia generazione, passare la mano a quelli più giovani” […] “TvTalk ovviamente continuerà, i dirigenti Rai stanno pensando al futuro del programma. Chi mi sostituirà? Non ne ho idea. Mi piacerebbe fosse una donna, una giovane conduttrice più brava di me, che mantenesse qualcosa della mia passione giornalistica. E che il talk restasse a Milano, visto che è nato qui. Trattasi naturalmente di consigli non richiesti”.