L’esibizione di Got Me Started di Troye Sivan è diventata virale: ecco perché

Troye Sivan ieri sera ha debuttato con la prima tappa del Something To Give Each Other Tour che toccherà tutta Europa (Italia esclusa, of course) e subito ha fatto moltissimo parlare. L’esibizione finita sulla bocca di tutti (in tutti i sensi) è quella che il cantante ha fatto in apertura sulle note di Got Me Started. Il perché è presto intuibile, basta vedere il video qua sotto:

Apertamente gay, il cantante ha così giocato con i ballerini fra ammiccamenti e altro: niente di nuovo, Madonna lo fa in ogni tour da trent’anni a questa parte, ma il general public a lui non glielo ha perdonato.

L’esibizione di Got Me Started, in tour anche Simone Nolasco

Fra i ballerini del Something to Give Each Other Tour di Troye Sivan c’è anche Simone Nolasco, volto di Amici, che su Instagram ha condiviso l’immagine dell’esibizione di Got Me Started facendo indignare moltissime persone (basta leggere i commenti).

Il brano è stato prodotto da Ian Kirkpatrick (lo stesso che ha fatto New Rules e Don’t Start Now di Dua Lipa) e contiene un campionamento di Shooting Stars, pubblicato nel 2008 dai Bag Raiders. Il video di Got Me Started è l’ennesimo inno queer ed è stato girato in una sauna di Bangkok, in Tailandia.

Oltre Got Me Started, Troye Sivan ha portato in tour tutte le sue hit: da Heaven alla collaborazione con Charli XCX in 1999 passando per My! My! My! fino ad arrivare a You. Spazio anche per Dance To This e il remix di Supernatural in collaborazione con Ariana Grande.