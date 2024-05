Chiara Ferragni piange su TikTok guardando un trend di coppiette innamorate

Chiara Ferragni da quando ha ripreso l’uso dei social si è buttata a capofitto anche su TikTok dove segue mode virali e lancia frecciatine a Fedez. Fra i suoi ultimi post anche un video in cui piange con scritto: “Ridotta così leggendo tutte le storie di questo trend“. Il trend in questione, sulle note di Le Parole Più Grandi di Coez, mostra video e foto di coppiette innamorate.

Il video è diventato virale (50 mila like in un’ora) e fra i commenti anche un like piazzato da Chiara Ferragni a un utente che le ha scritto: “Chiara lo farai fra poco con Jacob Elordi“.

Chiara Ferragni, perché ha messo like al commento su Jacob Elordi

Il nome dell’attore di Euphoria non è stato scritto a caso: tempo fa, mentre stava ancora con Fedez e lo scandalo Pandoro non era nell’aria, Chiara Ferragni aveva rivelato di avere una crush per lui. L’occasione c’è stata quando Fedez l’ha informata di una notizia che aveva letto online: Patrick Dempsey eletto come uomo più bello del mondo. “Non è tanto il mio tipo“, la risposta di lei, “A me piace più Jacob Elordi avrei eletto lui“. La reazione di Fedez a questo punto è stata: “Noo, dovevi dire ‘sei tu l’uomo più sexy del mondo!’: mi hai sposato!“, ottenendo come risposta: “Non conoscevo Jacob Elordi allora!“. Ora con Fedez fuori dai piedi i fan della Ferry la sognano al fianco di Elordi.

Ecco il video: