Le Iene presentano ufficialmente la nuova conduttrice e salutano Belen

Dopo settimane di rumor adesso è ufficiale: Belen Rodriguez lascerà la conduzione de Le Iene (e anche quella di Tu Si Que Vales). Al timone del celebre programma di Italia 1 arriverà da settembre un volto di Rete 4, Veronica Gentili (Dalla Vostra Parte, Stasera Italia, Controcorrente). Accanto alla giornalista ci sarà il comico Max Angioni, ad annunciarlo è stato poco fa il profilo ufficiale del programma e anche il sito di Mediaset Infinity.

Non solo l’annuncio dell’arrivo della Gentili e la conferma di Max Angioni, l’account del noto programma ha salutato Belen Rodriguez sottolineando come la conduttrice farà sempre parte della loro famiglia.

“Diamo il benvenuto a Veronica Gentili che dal prossimo autunno sarà la nuova conduttrice de Le Iene con Max Angioni – si legge sul sito e sui canali social del programma, che poi ringrazia Belen Rodriguez per il suo operato – Mandiamo un abbraccio a Belen che è stata con noi nelle ultime stagioni conducendo con grande professionalità e generosità il nostro programma. Grazie Maria Belen, farai sempre parte della nostra famiglia!”.

“Ho sempre sognato di fare questa trasmissione e quindi voglio raccontarvi un aneddoto per farvelo capire meglio. Qualche giorno fa stavo salutando mio figlio prima di uscire. Lui è sempre triste quando esco. Mi ha chiesto dove stessi andando. E io gli ho detto che uscivo per fare quella cosa di cui gli avevo tanto parlato. Il mio bimbo mi ha subito risposto ‘ah certo ricordo si tratta del tuo sogno’. E aveva ragione, perché Le Iene sono il mio sogno da tanti anni, da quando sono arrivata qui in Italia. Ho sempre sperato di poter lavorare con voi e guardavo con ammirazione ai ragazzi e le ragazze con la divisa del programma. Perché questo è uno show che fa pensare, discutere, riflettere, incavolare e che aiuta a cambiare molte situazioni”.