Palinsesti Mediaset 2023 – 2024: tutte le novità

L’embargo richiesto da Pier Silvio Berlusconi è ufficialmente finito e i Palinsesti Mediaset 2023 – 2024 sono pubblici.

Le dieci novità pronte a diventar certezza si sono (quasi) tutte materializzate. Barbara d’Urso è sparita, così come anche Belen Rodriguez che non sarà sostituita a Tu Si Que Vales. Non è mai stato fatto neanche il nome di Ilary Blasi, mentre è super confermato il rinnovo con L’Isola dei Famosi (seppur non ha specificato quando andrà in onda, non è da escludere quindi una stagione di pausa).

Confermato il ritorno di gran parte dei programmi di intrattenimento: il Grande Fratello Vip con alcuni nip nel cast, Amici con la sua ventitreesima edizione, Tu Si Que Vales, la già citata L’Isola dei Famosi, Le Iene, Michelle Impossibile, C’è Posta Per Te, Uomini & Donne, Temptation Island (in duplice versione estiva e invernale) e ovviamente Ciao Darwin, le cui registrazioni sono terminate da poco, che tornerà con ben due edizioni: una in autunno 2023, l’altra in primavera 2024.

Palinsesti Mediaset 2023 – 2024, da Gerry Scotti a Enrico Papi

Annunciato in pompa magna anche il ritorno de La Talpa e de La Pupa e il Secchione, entrambi su Italia 1. Quest’ultimo dovrebbe essere condotto da Enrico Papi che avrà sulla stessa rete anche un programma musicale sulla falsariga di Sarabanda. Fra gli show comici Felicissima Sera di Pio e Amedeo, Italia 1 On Stage con il Mago Forest, Max Angioni e Roberto Lipari e anche Amore + IVA di Checco Zalone.

Un bel bottino se l’è infine preso Gerry Scotti: a lui la conduzione di Io Canto, La Ruota Della Fortuna, Caduta Libera e Lo Show dei Record.

Nei Palinsesti Mediaset 2023 – 2024 anche moltissimi show musicali con protagonisti: uno dedicato a Orietta Berti, uno a Elisa, uno a Max Pezzali e uno a Il Volo.

Infine è stata confermata Myrta Merlino come nuova conduttrice di Pomeriggio Cinque (che al contrario di quanto trapelato manterrà il titolo). Lo studio, però, sarà spostato a Roma.

Barbara d’Urso non condurrà nessun programma, il suo contratto scadrà comunque il prossimo 31 dicembre. Fino a quella data starà a casa.