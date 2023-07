Matteo Bassetti spiega cosa è successo a Madonna: come sta adesso

La scorsa settimana il manager di Madonna ha dichiarato che la regina del pop è stata ricoverata in terapia intensiva dopo una grave infezione batterica. Ci siamo tutti preoccupati per la popstar, che però adesso è stata dimessa e si trova nel suo appartamento di New York. A spiegare meglio quello che potrebbe essere successo alla Ciccone c’ha pensato il famoso infettivologo Matteo Bassetti. Il professore di Malattie Infettive all’UniGe ha dichiarato che Madonna potrebbe essere stata colpita dai superbatteri.

Matteo Bassetti: “Madonna vittima di batteri resistenti agli antibiotici”.

“Madonna è stata vittima di una infezione batterica grave che la ha portata ad un ricovero in terapia intensiva e dalla quale deve ancora riprendersi. È stata probabilmente una infezione sostenuta da batteri divenuti resistenti agli antibiotici, i cosiddetti superbatteri o superbugs. Sono batteri più forti, più resistenti e in grado di causare infezioni più gravi. È per questo che tutti dobbiamo usare meglio gli antibiotici perché tutti possono essere colpiti da questi superbatteri. – ha continuato Matteo Bassetti – In Italia, ogni anno, muoiono tra le 40.000 e le 50.000 persone per infezioni da batteri resistenti. In pratica, è come se ogni anno avessimo lo stesso numero di decessi che abbiamo avuto per il covid nel triennio orribile”.

Cosa sono i superbatteri? “I superbatteri sono ceppi di batteri che hanno sviluppato resistenza agli antibiotici comunemente utilizzati per trattare le infezioni. Questa resistenza può essere il risultato di mutazioni genetiche naturali o dell’acquisizione di geni di resistenza da altri batteri. – si legge su microbiologiaitalia – Il fenomeno della resistenza agli antibiotici è favorito da un uso improprio o eccessivo di tali farmaci, come l’uso non corretto da parte dei pazienti o la prescrizione non adeguata da parte dei medici“.

Ma a rassicurare tutti sulle condizioni di Madonna c’ha pensato la sua amica di sempre Rosie O’Donnell: “Si sta riprendendo a casa, è molto forte in generale“.