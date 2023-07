le conseguenze per il corpo umano?

I nostri amici pelosi leccano qualsiasi parte del nostro corpo. Vediamo se può essere dannoso per noi quando il cane lecca la bocca e il viso.

Chi convive con un amico a quattro zampe sa quanto affetto può dimostrare quest’ultimo nei confronti dei membri della sua famiglia. Tuttavia alcuni comportamenti che presenta Fido nei nostri confronti, seppur gesti di affetto e amore, come leccarci dappertutto per dirci che ci vuole bene, potrebbero non essere comportamenti corretti.

Infatti, spesso non ci pensiamo, ma potrebbe essere dannoso per il nostro organismo ricevere un “bacio” dal nostro amico a quattro zampe. Vediamo insieme nel seguente articolo cosa può succederci ce il cane ci lecca la bocca e il viso.

Il cane lecca la bocca e il viso: bisogna lasciarsi baciare da Fido?

Chi condivide la propria vita con un amico a quattro zampe prova per lui un amore smisurato, dimostrandoglielo con carezze e amore e viene ricambiato dalla palla di pelo con affetto e “baci”. Infatti non è raro vedere il cane leccare il suo umano dappertutto, persino sul viso e sulla bocca.

Ma è giusto farsi “baciare” dal proprio amico a quattro zampe? Secondo gli esperti sebbene sia giusto trattare il proprio amico peloso come membro della famiglia, sarebbe opportuno evitare determinati comportamenti, come quello di farsi leccare sul viso e sulla bocca.

Infatti secondo il professore di virologia e batteriologia della Queen Mary University di Londra, John Oxford, i nostri amici pelosi, come ben sappiamo, trascorrono la maggior parte del tempo ad annusare e leccare superfici sporche e a volte anche le feci di altri cani.

Tale abitudine comporta la raccolta di quantità di germi, batteri e virus da parte di Fido. Sebbene la maggior parte del nostro corpo riconosca alcuni batteri ed è in grado di difendersi da questi, ci sono altri tipi di batteri che sono zoonotici, ossia possono trasmettere malattie all’essere umano.

Secondo il professore di medicina veterinaria Bruno Chomel, sebbene non sia molto comune contrarre un’infezione dal “bacio” della nostra palla di pelo, sarebbe opportuno evitare che Fido lecchi la nostra bocca e si limiti a leccare il volto.

Conseguenze del comportamento di Fido

Come detto in precedenza potrebbe risultare pericoloso essere leccati dal proprio cane, soprattutto sulla bocca. Ciò perché alcuni batteri possono trasmetterci diversi disturbi e patologie, anche gravi.

Le principali malattie che può trasmetterci il nostro amico a quattro zampe dandoci dei “baci” sulla bocca sono:

Salmonella

Escherichia Coli

Campylobacter

Quest’ultimo è un batterio che può causare crampi addominali, disturbi gastrointestinali abbastanza forti e febbre nell’uomo. Nel caso in cui la saliva del cane entri in contatto con la pelle di una persona sana che non presenta ferite difficilmente quest’ultima può contrarre delle infezioni.

Se in caso contrario, la saliva di Fido entra in contatto con la mucosa della nostra bocca, del nostro naso o attraverso i nostri occhi, zone in cui le difese sono minori, è più probabile che il nostro organismo possa infettarsi. Sebbene non sia comune la presenza di infezione a causa dei “baci” di un cane, sarebbe opportuno secondo gli esperti, evitare di farsi leccare la bocca e il naso dal proprio amico a quattro zampe.