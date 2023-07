le razze feline che tendono a innervosirsi di più

Ci sono razze di felini che tendono ad innervosirsi più degli altri. Vediamo insieme quali sono i gatti più arrabbiati e irascibili.

I felini non sono tutti uguali, e chi ha avuto la fortuna di convivere con uno o più gatti lo sa benissimo. Infatti oltre a distinguere i nostri amici a quattro zampe dall’aspetto fisico, è possibile distinguerli anche dalle caratteristiche comportamentali.

Ci sono alcuni felini che possono essere più indipendenti di altri, alcuni più affettuosi di altri, ma ci sono anche alcuni felini che possono innervosirsi più di altri. Nel seguente articolo vedremo quali sono le razze di gatti più arrabbiati e irascibili.

Gatti arrabbiati e irascibili: quali sono le razze che si innervosiscono di più

I gatti, insieme ai cani, sono gli animali da compagnia più presenti nelle case delle persone. Tuttavia c’è molta differenza tra i primi e secondi. Infatti, mentre conosciamo quasi tutto sulla personalità di Fido e i suoi comportamenti, si sa sempre meno riguardo alla personalità del Micio.

Proprio per questo, molti esperti hanno iniziato a studiare la personalità dei gatti, in quanto secondo loro alcuni comportamenti indesiderati dei nostri amici pelosi sono collegati proprio alla personalità di questi ultimi, come per esempio l’aggressività nel felino.

A tal proposito alcuni ricercatori dell’Università di Helsinki, hanno sviluppato uno studio, facendo partecipare 4300 gatti di razze diverse con i loro rispettivi proprietari, proprio per scoprire la personalità e il comportamento dei felini.

Lo studio consisteva nella compilazione di un questionario da parte dei proprietari dei felini, il quale era finalizzato a valutare proprio la personalità e il comportamento del micio. Tale questionario oltre a chiedere nello specifico la razza del proprio amico a quattro zampe, includeva domande sulle seguenti informazioni:

Dai dati dei vari questionari, sono emersi i vari caratteri che possono presentare i felini, alcuni più affettuosi, altri più attivi, altri più temibili e altri più irascibili e arrabbiati. Alcuni felini che rientrano nella lista delle razze di gatto che tendono ad innervosirsi di più entrano anche nella categoria dei gatti più affettuosi e amichevoli.

Bengala

Il gatto del Bengala è molto energico e giocoso. Questi felini sono molto agili, amano arrampicarsi e soprattutto “parlano” molto. Inoltre questa razza di gatto è molto affettuosa e si annoia facilmente, per questo motivo ha bisogno di compagnia durante il giorno.

Bombay

Il Bombay è un gatto molto intelligente, affettuoso, proprio come il gatto del Bengala e molto attaccato al suo umano. Si adatta alla convivenza con un cane, ma non ama molto la presenza di altri felini in casa. E’ un felino molto giocherellone, anche con i bambini, i quali però non devono essere molto rumorosi.

Persiano

Il gatto Persiano ama la compagnia di chiunque, adulti, anziani, bambini, ma anche di altri animali compreso il cane, ciò perché tale razza non ama molto la solitudine. Ha un carattere dolce e affettuoso tanto da avere spesso un attaccamento morboso nei confronti del suo umano. Caratteristiche che accomunano tutti i felini che appartengono alla categoria dei gatti che si innervosiscono di più.

Maine Coon

Sebbene il Maine Coon appartenga alla categoria delle razze di gatti più irascibili, tale felino non è mai aggressivo. Tuttavia non ama essere messo in disparte, anzi proprio per non stare solo tende ad attaccarsi molto alle persone, compreso anziani e bambini. Proprio come il Bengala, anche il Maine Coon “parla” molto.

Sphynx

Lo Sphynx è un gatto molto affettuoso, socievole con tutti, grandi e piccini, ed è molto attaccato al suo umano, tanto da creare un legame davvero forte con lui. Essendo un felino molto socievole non ama molto la solitudine.

Siamese

Anche il gatto Siamese fa parte della categoria dei felini arrabbiati e irascibili. Proprio come gli altri di questa lista, anche questo felino ama la compagnia del suo umano, non ama la solitudine e soprattutto è molto “chiacchierone”.