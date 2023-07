Il cane non vuole che gli tocchino le zampe: perché?

Il cane spesso non vuole che gli tocchino le zampe, ma perché si tratta di un punto tanto sensibile per lui? Vediamo il motivo preciso.

Le zampe del cane non gli servono soltanto per camminare, ma anche per comunicare. Non hanno la possibilità di parlare, per cui il linguaggio del corpo per loro è fondamentale per farsi capire dalle persone. Spesso usano proprio le zampe.

Probabilmente vi sarà capitato un caso in cui il cane non vuole che gli tocchino le zampe, che reagisce male al contatto. Ma perché ha questo timore? Come mai questa parte del loro corpo è tanto sensibile? Cercheremo di dare una risposta a queste domande con l’aiuto degli esperti.

La scienza si è occupata e si sta occupando ancora oggi dei nostri amici a quattro zampe per comprenderli in tutti i loro lati caratteriali e le loro sfaccettature. Vediamo che cosa è emerso dalle loro ricerche.

Perché il cane non vuole che gli tocchino le zampe?

Un cane può dare la zampa senza problemi, oppure può reagire male al tentativo di toccarla da parte di una persona. In questo caso, come mai si scatena in lui questa reazione? I motivi possono essere diversi.

Sensibilità

Ci sono cani che sviluppano una sensibilità al contatto molto accentuata e particolare, quindi, bisogna fare attenzione a come si tocca e a quale parte del corpo. Le zampe sono tra le più sensibili e per il cane potrebbe essere un’invadenza molto fastidiosa da parte di una persona.

Costrizione

Se si prendono le zampe del cane quest’ultimo non si sentirà più libero di muoversi e lo farà entrare nel panico. Un cane vuole essere libero, così come ogni animale domestico, di poter allontanarsi da una situazione che non gli piace. Questo atteggiamento si manifesta di più verso persone che il cane non conosce o con le quali ha poca confidenza. Se, invece, a prendergli le zampe è una persona di fiducia, forse rimarrà più tranquillo.

In ogni caso, va bene lasciare lo spazio al cane e non forzarlo a fare nulla, soprattutto nel contatto fisico con le persone, ma sarebbe molto importante abituarlo da piccolo a farsi prendere le zampe e farsi prendere in braccio. Questo in caso di emergenze veterinarie.

Passato negativo

Se si adotta un cane adulto non si può sapere che cosa ha passato fino a quel momento. Potrebbe avere un passato burrascoso, fatto di maltrattamenti, di violenze o di abbandono, quindi, il suo carattere e il suo comportamento potrebbero essere influenzati da questo.

È molto importante informarsi e capire da quale realtà viene e quali traumi ha riportato. Se non è possibile farlo, occorre avere molta delicatezza e pazienza. Spesso in questi casi serve l’aiuto di un esperto nel comportamento canino per poter adottare piccole strategie utili a calmarlo e ad acquisire la sua fiducia.

Stress

Quando un cane sta vivendo un cambiamento o una situazione di forte stress, potrebbe essere meno disponibile al contatto e reagire in modo aggressivo. Occorre conoscere il cane prima di toccarlo come se niente fosse, chiedere al proprietario se si incontra un cane per strada. Avere questo tipo di attenzioni è importante ed evita situazioni spiacevoli.

Dolore

Infine, potrebbe esserci un motivo legato ad una patologia o ad una ferita. Il cane potrebbe sentire un dolore alle zampe, quindi, toccarle non è la scelta opportuna. Ci sono varie malattie che potrebbero dare dolore alle zampe come l’artrite e l’artrosi, la displasia dell’anca, oltre a ferite varie, infiammazioni, infezioni e fratture.