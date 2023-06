Laura Pausini, la scaletta dei concerti del 2023: tutte le canzoni

Laura Pausini torna in concerto nel 2023: la scaletta dei live a Venezia dell’artista di Solarolo per festeggiare trent’anni di carriera.

Il conto alla rovescia sta per terminare. Laura Pausini è pronta a tornare in tour, con due concerti straordinari in Italia, a Venezia, che faranno da antipasto ai due live storici in Spagna, a Siviglia, prima del tour mondiale che la vedrà protagonista nei prossimi mesi. Appuntamenti dal vivo a lungo attesi dalla cantante di Solarolo e dal marito Paolo Carta. Sempre con la Romagna nel cuore, come è giusto che sia in questo momento storico.

Ma quali saranno le sorprese che la cantante avrà in serbo per tutti i suoi fan? E quali canzoni saranno presenti nella scaletta preparata per questi appuntamenti storici? Scopriamo insieme la possibile setlist dei prossimi live di Laura, una delle artiste più rappresentative del nostro paese.

Laura Pausini torna in tour nel 2023

Il viaggio di nozze di Laura Pausini e Paolo Carta sarà il loro World Tour, organizzato tra 2023 e 2024. Un lungo giro di concerti che partirà da una delle città più amate al mondo, Venezia, il 30 giugno, il 1° luglio e il 2 luglio. Concerti che saranno seguiti da quelli del 22 luglio a Siviglia, come grande anteprima di un lungo tour che prenderà il via il prossimo dicembre.

Laura Pausini

Queste tutte le date già annunciate dalla cantante di Solarolo, almeno per quanto riguarda l’Italia:

– 8 dicembre allo Stadium di Rimini

– 12 e 13 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma

– 19 dicembre al Pala Unical di Mantova

– 22 dicembre al Nelson Mandela Forum di Firenze

– 26 dicembre al Pala Sele di Eboli (Salerno)

– 29 e 30 dicembre al Pala Florio di Bari

– 6 gennaio 2024 alla Fiera di Padova

– 9 gennaio all’Unipol Arena di Bologna

– 12 gennaio al Pala Alpitour di Torino

– 15 gennaio alla Sparkasse Arena di Bolzano

– 17 e 18 gennaio al Mediolanum Forum di Milano

La scaletta dei concerti di Laura Pausini

Alla vigilia del primo appuntamento di Venezia, poter ricostruire la scaletta dei concerti di Laura non è semplice. Con tutta probabilità ci sarà spazio per le sue canzoni più recenti. Lecito aspettarsi il singolo estivo Il primo passo sulla luna, e probabilmente anche All’amore nostro, la canzone di Aiello che ha inserito nel suo repertorio.

Ci sarà sicuiramente anche Un buon inizio, il singolo della sua ripartenza in questo 2023, e potrebbero esserci le canzoni con cui si è esibita nello show benefico Italia Loves Romagna:

– Romagna mia

– Benvenuto

– Simili

– You’re Got a Friend

Per avere un’idea di ciò che ci aspetta possiamo però rifarci anche alle canzoni che sono state protagoniste del triplo show mondiale, in ventiquattr’ore, nel giorno dell’anniversario del trentennale di La solitudine, cantate dall’artista di Solarolo a New York, Madrid e Milano. Queste tutte le canzoni coinvolte nel suo concerto da record:

– La solitudine

– Non c’è

– Strani amori

– Gente

– Incancellabile

– Le cose che vivi

– Un’emergenza d’amore

– In assenza di te

– Tra te e il mare

– E ritorno da te

– Surrender

– Resta in ascolto

– Vivimi

– Come se non fosse stato mai amore

– Io canto

– Invece no

– Primavera in anticipo

– Con la usica alla radio

– Benvenuto

– Non ho mai smesso

– Limpido

– Lato destro del cuore

– Simili

– Non è detto

– Frasi a metà

– Io sì (Seen)

– Scatola

– Un buon inizio

Insomma, le grandi canzoni non mancano dal repertorio di Laura, e non è detto che non possa decidere di sorprendere i fan con variazioni anche abbastanza importanti tra un concerto e l’altro. Ancora poche ore e potremo scoprirlo.