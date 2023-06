Travis Scott, la scaletta del concerto a Milano: l’ordine delle canzoni

Travis Scott, la scaletta del concerto a Milano nel 2023: l’ordine delle canzoni del rapper di Astroworld.

Il grande giorno è arrivato. Il conto alla rovescia è finalmente terminato. Travis Scott sta per portare il suo Astroworld in Italia. Per la prima volta il rapper americano, uno degli artisti più amati e influenti al mondo, sarà protagonista nel nostro paese, nell’ambito degli I-Days, il festival che sta regalando giorni di grande musica alla città meneghina in questi giorni.

Un concerto atteso da una vita per tantissimi fan, che finalmente potranno vedere dal vivo il rapper, pronto dopo cinque anni a presentare a brevissimo il suo nuovo progetto Utopia. Ma quali saranno le canzoni presenti nella scaletta di questa sera? Scopriamo insieme l’ordine dei brani nella setlist.

La prima volta di Travis Scott a Milano

L’artista di Houston è reduce dalla pubblicazione di un’anteprima, sul suo sito ufficiale, di Utopia, il progetto che seguirà Astroworld, disco da record uscito ormai ben cinque anni fa. Un annuncio importantissimo che verrà seguito, a brevissimo, dal suo primo concerto italiano.

Concerto

In questo straordinario appuntamento, uno dei più importanti della sua estate europea, Travis dovrebbe esibirsi con alcuni brani di Astroworld, senza dimenticare alcune delle canzoni più recenti della sua discografia, come Highest in the Room.

La scaletta del concerto di Travis Scott

Aperto da Ava e Capo Plaza, non proprio due artisti qualunque per la scena rap italiana, il concerto di Scott inizierà alle ore 21. Non sappiamo se presenterà anche alcuni dei suoi successi del passato, come la collaborazione con Kanye West nell’album Donda, ma possiamo farci un’idea di quello che potrebbe accadere dando un’occhiata alla scaletta dei suoi precedenti concerti.

Ecco la setlist di tutti i brani presentati nei suoi live più recenti:

– Hold That Heat

– Highest in the Room

– Butterfly Effect

– The Scotts

– Upper Echelon

– No Bystanders

– Carousel

– Raindrops (Insane)

– Trance

– Antidote

– Said My Grace

– Sicko Mode

– goosebumps

Di seguito il video ufficiale di goosebumps, una delle canzoni più amate della discografia del rapper americano, in collaborazione con Kendrick Lamar, primo artista della scena hip hop vincitore del Premio Pulitzer: