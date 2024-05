la sua reazione è inaspettata

Un sub ha trovato un iPhone durante un’immersione in acqua. La sua reazione ha fatto il giro del mondo dopo questo particolare ritrovamento

Non poteva credere ai suoi occhi, di fronte a quell’iPhone trovato durate un’immersione. Il sub ha reagito in modo davvero strano e particolare, davanti al ritrovamento di un oggetto tecnologico disperso nelle acque del mare nella Florida del Sud. Si trovava appoggiato sul fondo del mare, ancora nella sua custodia impermeabile. La curiosità era tanta: avrebbe funzionato ancora?

Chi fa immersioni per piacere, per svagarsi un po’ ammirando le meraviglie che si trovano in fondo al mare, sa che sui fondali si possono trovare non solo fauna e flora ittica. Si può trovare praticamente di tutto.

Ci sono, ovviamente, tantissimi rifiuti che finiscono nelle acque di mari e oceani, in particolare scarti plastici, che rappresentano più del 90% del totale. Un appassionato di immersioni, però, ha fatto una scoperta ancora più incredibile.

C’è anche una squadra di volontari, che si chiama 4oceans, alla quale partecipano sub professionisti che ogni giorno si immergono nei mari del mondo proprio per liberare i fondali dai rifiuti di plastica.

Proprio durante una di queste immersioni, uno dei subacquei ha fatto una scoperta che ha lasciato tutti senza parole. Il ritrovamento ha avuto luogo nelle acque della Florida del Sud, in località Buca Raton, dove il team era uscito in nave per potersi immergere in acqua.

A Buca Raton un iPhone è stato trovato durante un’immersione da parte di un gruppo di sub

Il sub stava nuotando sotto il livello del mare per recuperare i rifiuti di plastica, quando ha visto qualcosa sul fondale. Non riusciva a capire di che cosa si trattasse e così ha deciso di avvicinarsi per controllare meglio. Lì ha subito capito che era un cellulare, anzi, un modello di iPhone, ancora conservato nella sua custodia impermeabile.

Il sub ha portato a casa il cellulare. Ha provato ad accenderlo, ma forse la batteria era scarica. Così lo ha messo a caricare e lo ha riacceso. Funzionava, ma serviva un codice di blocco. Così ha deciso di chiamare uno dei contatti di emergenza, scoprendo che un ragazzo aveva perso il cellulare in mare. Era felicissimo di averlo ritrovato.