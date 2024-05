Abbandonato in un parcheggio continua a correre verso la macchina per essere salvato

Straziante il video di un cane abbandonato in un parcheggio che non vuole arrendersi e corre verso la macchina che si allontana.

La pratica di abbandonare gli animali è molto diffusa purtroppo e, anche se si sta facendo tanto per impedirla e per risolvere definitivamente questa piaga, è molto difficile affrontarla. Siamo qui a raccontare l’ennesimo episodio in cui delle persone lasciano un cane e poi se ne vanno per non tornare mai più. La scena è straziante, soprattutto per il comportamento del cane che non capisce che cosa gli sta accadendo. Andiamo per gradi e scopriamo che cosa è successo davvero.

Abbandonato in un parcheggio: immagini strazianti

Ci troviamo in California e le telecamere di sorveglianza in un’area di case mobili di Fresno hanno ripreso l’intera vicenda. Una macchina si avvicina ad un parcheggio, si ferma e lascia un cane nero. Questo è spaesato e confuso, soprattutto perché quelli che fino a quel momento sono stati i suoi proprietari se ne sono andati via a tutta velocità.

Il cane, che è ancora un cucciolo, non sa che cosa fare. Non sa che quelle due persone, almeno quelle che si vedono nelle immagini, lo hanno portato lì per abbandonarlo. Lui prima si guarda attorno e poi guarda la macchina, ma non la lascia andare via. La insegue.

Corre dietro alla macchina per raggiungerla e per raggiungere quelle persone che lui ama, ma che non amano lui. Dopo un po’ il cucciolo si ferma in mezzo alla strada e aspetta, probabilmente sicuro che sarebbero tornate.

Le immagini sono state diffuse dalla responsabile del parco e ha dichiarato che quelle immagini le hanno spezzato il cuore. Vedere la speranza nell’atteggiamento del cane e la delusione è stato veramente terribile.

È rimasto tanto tempo ad aspettare fino a quando qualcuno si è avvicinato per prenderlo e per portarlo in una struttura, il Fresno Animal Center. Alcuni residenti della struttura hanno espresso la volontà di tenerlo, ma da adulto supererà le dimensioni consentite dal regolamento.

Il cane è un incrocio di un Pastore Tedesco e un’altra razza di grandi dimensioni. Quindi, diventerà molto grande. Quello che più conta è che adesso il cane sta bene e che è pronto per essere adottato da chi ha tanto amore da donargli, quello che si merita.