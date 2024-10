Grande Fratello: Lorenzo Spolverato sotto accusa, il web chiede la squalifica

Il popolo del web è di nuovo in tumulto e chiede la squalifica di Lorenzo Spolverato dalla 18esima edizione del Grande Fratello per le sue recenti affermazioni. Dopo una frase sessista e misogina pronunciata la settimana scorsa ("Non mi pi**a in testa nessuno, tantomeno una donna"), Lorenzo ha nuovamente attirato le critiche per alcune parole dette in nottata. Esclamazioni come "La uccdo stasera…" e "Sta tr*ia" sono state riprese dalla regia mentre Lorenzo si trovava nel letto accanto a Tommaso Franchi, immediatamente suscitando l’indignazione del pubblico online.

Anche se c’è chi sostiene che il giovane si stesse lamentando di una zanzara, il linguaggio utilizzato è considerato comunque inaccettabile. Non è la prima volta che Lorenzo è al centro delle polemiche, persuadendo molti utenti a chiedere sanzioni e provvedimenti. Le sue frasi precedenti, tra cui "Le prendi", che alludeva a violenza, rivolte a Helena Prestes, avevano già sollevato un coro di proteste sui social. I commenti della community denotano una crescente frustrazione, con richieste esplicite di intervento da parte degli autori del programma.

Malgrado le critiche, sorprendentemente, Lorenzo Spolverato risulta essere uno dei preferiti nel recente televoto del programma, occupando il primo posto con il 27,60% di gradimento. Questo contrasta con l’indignazione espressa sui social media, dove gli utenti avvertono che il comportamento di Spolverato non può essere tollerato e chiedono a gran voce coerenza e responsabilità da parte degli autori. Frasi come "Ma cosa deve fare più Lorenzo Spolverato! Senza parole!" e commenti sul fatto che gli autori siano "complici" della situazione evidenziano l’esasperazione generale.

In questo contesto, la storia di Lorenzo Spolverato continua a essere fonte di accese discussioni e richieste di provvedimenti. Mentre il pubblico si divide tra chi lo vorrebbe squalificato e chi lo sostiene, il dibattito su comportamenti inaccettabili in programmi di intrattenimento resta più vivo che mai, rendendo la situazione sempre più delicata.