Melissa Satta: ‘Desidero un altro figlio per me e Beretta’

Nel nuovo format di interviste “7 piani” di Cristina Parodi, Melissa Satta ha lanciato un messaggio chiaro al suo attuale compagno Carlo Beretta: desidera fortemente un secondo figlio. Melissa, che attualmente è coinvolta in una relazione con Beretta da diversi mesi, ha rivelato che questo desiderio non è solo suo, ma anche di suo figlio Maddox, il quale chiede spesso un fratellino. Nel corso dell’intervista, Satta ha condiviso anche dettagli sul suo bilancio personale e professionale, evidenziando quali siano le sue priorità attuali.

La showgirl ha dichiarato: “Ci sono tante cose che voglio fare”, esprimendo il suo desiderio di maternità con la consapevolezza che la richiesta di un secondo bambino è un passo significativo. Indubbiamente, il messaggio per Carlo Beretta è chiaro: è ora di decidere. Melissa ha descritto Maddox come il “piano più alto” della sua vita privata e ha rivelato di essere sorpresa di averlo avuto così presto, anche se non vedeva il matrimonio come una tappa indispensabile.

Oltre al tema genitoriale, la Satta ha condiviso il suo pensiero sulla bellezza e l’autocontrollo, affermando di sentirsi a suo agio senza trucco e in tuta, ma più insicura in abiti eleganti. Riguardo alla sua carriera, ha espresso soddisfazione per i vent’anni di lavoro nel settore, riconoscendo le sfide ma anche i traguardi raggiunti.

Un altro punto importante emerso nell’intervista è la questione della parità di genere, con Melissa che ha sottolineato le difficoltà che una donna affronta nel conciliare carriera e famiglia. Ha commentato che spesso si tende a dare maggiore credibilità agli uomini, rendendo il ruolo della donna ancora più complesso. Tuttavia, Satta si impegna a essere una madre presente e a organizzare le sue responsabilità lavorative in modo efficace.

Infine, ha concluso con una riflessione sulla forza delle donne, affermando di considerarle più forti degli uomini, pur apprezzando il galante comportamento maschile. La sua visione della vita personale e professionale riflette il desiderio di un equilibrio tra ambizioni e responsabilità familiari.