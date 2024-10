il triste annuncio arriva dalla famiglia

Paul Di’Anno rimarrà per sempre una figura straordinaria e ammirata nel panorama rock e metal. Milioni di fan in tutto il mondo hanno apprezzato ed esaminato ogni nota dei due album iconici degli Iron Maiden, di cui Di’Anno è stato la voce principale. La comunità musicale è in lutto per la sua morte, annunciata dall’etichetta Conquest Music tramite un comunicato della famiglia. Paul si è spento serenamente a 66 anni nella sua casa di Salisbury. Nato il 17 maggio 1958 a Chingford, Londra, Di’Anno ha guadagnato notorietà come frontman degli Iron Maiden dal 1978 al 1981. La sua voce ha caratterizzato l’album di debutto “Iron Maiden” e il secondo disco “Killers”.

Dopo aver lasciato la band, Di’Anno ha intrapreso una carriera musicale ricca di esperienze, suonando in gruppi come i Battlezone e i Killers, oltre a pubblicare vari progetti da solista. Nonostante i gravi problemi di salute che lo hanno costretto a esibirsi in sedia a rotelle negli ultimi anni, ha continuato a condividere la sua passione per la musica attraverso concerti in tutto il mondo. Conquest Music ha dichiarato di essere “orgogliosa di avere avuto Paul Di’Anno tra i suoi artisti” e invita i fan a brindare in suo onore.

Di’Anno lasciò gli Iron Maiden nel 1981 a causa di una crescente dipendenza dalla cocaina, una fase della sua vita che lui stesso ha descritto come un consumo costante e senza sosta. Nonostante questo, la sua carriera rimane segnata da performance incredibili e da una voce che ha conquistato gli appassionati di rock e metal. Una delle canzoni iconiche della band, “Running Free”, esprime quel senso di libertà che Paul ha sempre cercato: “Ho solo sedici anni, un pick-up, senza soldi… Sto correndo libero”.

Ora, dopo la sua scomparsa, si può dire che Paul Di’Anno corre libero, libero da ogni sofferenza. I suoi contributi alla musica resteranno indelebili nei cuori dei fan, testimoni della sua straordinaria carriera e della sua influenza duratura nel genere metal.