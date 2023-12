La strana parte del corpo dove Greta Rossetti si è fatta il botox

Greta Rossetti ha confessato ai suoi compagni d’avventura di essersi fatta il botox in una “strana parte del corpo” dove tendenzialmente nessuno se lo fa: le ascelle.

Dopo essersi gonfiata labbra a t3tte, la Rossetti ha deciso di farsi qualche punturina anche sotto le ascelle ma ovviamente non per piallare o aumentare volume, ma perché affascinata dall’idea di non sudare più. A riportare la notizia è stato Novella 2000 che ha assistito alla diretta.

“[…] In pratica Greta ha riferito di essersi fatta lo scorso anno il botox alle ascelle. Letizia, accanto a lei, le ha chiesto perché. E lei ha risposto che in pratica serve per non far uscire i liquidi, quindi per non sudare. Ma, come ha spiegato, il sudore poi esce dalle mani, infatti lei ha spesso le mani sudate. […] Ha detto che quando l’ha fatto le è sembrata una buona idea [nonostante fosse una strana parte del corpo per del botox, ndr], ma ora non lo rifarebbe. Comunque non è niente di permanente, perché, a suo dire, dopo due anni l’effetto va via”.