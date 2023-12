Cuccarini: “Se avrei detto di sì a Sanremo anche con Heather Parisi?”

Non solo Giorgia, Teresa Mannino, Marco Mengoni e Fiorello, ad affiancare Amadeus al prossimo Festival di Sanremo ci sarà anche Lorella Cuccarini. Per la showgirl non è certo la prima volta al Teatro Ariston, visto che c’è già stata altre sei volte, nelle vesti di conduttrice, ospite e cantante (impossibile dimenticare Un Altro Amore No). La prof di Amici ha parlato di questa nuova avventura in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera ed ha rivelato di averlo raccontato subito dell’invito di Amadeus a Maria De Filippi, che pare fosse quasi più felice di lei. Il giornalista ha anche chiesto a Lorella cosa avrebbe risposto ad Amadeus se all’Ariston ci fosse stata anche Heather Parisi. La Cuccarini ha risposto in maniera perfetta e ha confessato di aver detto immediatamente di sì ad Amadeus, ancora prima di scoprire chi ci sarebbe stato al Festival.

Lorella fai una cover di questa ti prego!#Sanremo2024 pic.twitter.com/MT6Ae05DBW — Gianluigi 🎄 (@Giangiology) November 29, 2023

Cuccarini sul Festival di Sanremo.