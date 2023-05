La seconda giovinezza dei tablet: ed è solo l'inizio

Il mercato globale dei tablet ha registrato una crescita sostanziale nel 2020, dal momento che l’aumentare delle esigenze in ambito lavorativo e scolastico ha portato questi dispositivi a ricoprire un ruolo sempre più attivo nella nostra vita quotidiana. Lo rivela nel dettaglio il report realizzato da Counterpoint in collaborazione col brand tech OnePlus, incentrato sul mercato dei tablet con particolare attenzione ai mercati emergenti. Si prevede che nei prossimi regioni come la Cina e l’India continueranno a registrare una crescita positiva. Il mercato indiano, infatti, è cresciuto del ben 29% nel 2022 e si prevede che aumenterà ancora dell’11% nel 2023. All’interno di questo settore, sono sei i marchi che si contendono la quota di mercato con un’ampia offerta di tablet, progettati per soddisfare le diverse esigenze dei consumatori. Trattandosi del segmento con il minor numero di concorrenti, la fascia di prezzo compresa tra i 350 e i 499 dollari (il segmento dei tablet premium entry-level in India) mostra il maggior potenziale di crescita e di ingresso nel mercato.

Il report di Counterpoint esamina anche lo sviluppo futuro del mercato dei tablet dal punto di vista delle specifiche e caratteristiche tecniche dei dispositivi, tra cui display, funzionalità di rete, capacità della batteria e prestazioni. I dati del report mostrano come le dimensioni e qualità dei display dei tablet siano nettamente migliorate negli ultimi tre anni: un trend che continuerà anche nel 2023, quando la quantità di schermi da 11’’ raggiungerà il 40%. Secondo gli esperti, inoltre, i display a più alta frequenza di aggiornamento (120Hz e 144Hz) arriveranno a costituire quasi il 40% del mercato: il refresh rate di 144Hz diventerà così lo standard di riferimento per i tablet di fascia alta. Non solo: anche la capacità media della batteria è aumentata significativamente negli ultimi tre anni, grazie anche all’adozione di display sempre più grandi e luminosi o, ancora, al miglioramento delle capacità di elaborazione e delle prestazioni. I dati suggeriscono che nel 2023 la capacità media della batteria dei tablet aumenterà probabilmente a 6658 mAh, dando un ulteriore impulso alla sua durata.