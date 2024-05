la ricetta originale del pane africano

Il pane Injera è l’alimento base della cucina etiope ed eritrea. Dalla forma rotonda, che ricorda quella delle crêpes, e dalla consistenza morbida e quasi spugnosa, si realizza con la farina di teff, un cereale privo di glutine, coltivato in Africa, ricco di fibre e dalle spiccate proprietà nutritive.

La farina di teff, l’ingrediente principale insieme alla pasta acida, conferisce al pane Injera un sapore caratteristico: dolce, rustico e al tempo stesso leggermente acidulo per la lunga fermentazione. Tradizionalmente viene cotto su piastre di pietra molto calde per pochi minuti, può accompagnare altre pietanze ed essere utilizzato anche come piatto o posata per “raccogliere” altri cibi.

Nella nostra ricetta, per maggiore praticità, abbiamo sostituito la pasta acida con il lievito di birra fresco, ma abbiamo seguito alla lettera il procedimento tradizionale etiope lasciando lievitare l’impasto per due giorni; trascorso questo tempo, abbiamo aggiunto l’acqua bollente con un pizzico di bicarbonato e, dopo un’altra ora di attesa, si può procedere alla cottura del pane, versando un mestolo di pastella alla volta in una padella antiaderente ben calda.

Dopo qualche minuto di cottura, sulla superficie compaiono delle bollicine, quindi si gira il disco e si prosegue con l’altro lato. Man mano che sono pronti, i dischi di pane si impilano l’uno sull’altro e, a piacere, possono essere gustati insieme a stufati di carne piccanti, come lo zighinì, o altre pietanze tipiche della tradizione africana.

Per ottenere un retrogusto acido meno accentuato, è possibile usare la farina di teff bianca o, in alternativa, anche un mix di farina di mais, integrale e 00.

Scopri come prepararlo seguendo passo passo procedimento e consigli. Prova anche il pollo yassa e il bunny chow.

Come preparare il pane Injera





Sciogli il lievito di birra in un po’ di acqua tiepida .





Versa la farina di teff in una ciotola capiente .





Unisci il lievito sciolto e versa l’acqua tiepida e un pizzico di sale . Man mano che aggiungi l’acqua, mescola con una frusta per evitare la formazione di grumi.





Copri con la pellicola alimentare e lascia riposare a temperatura ambiente per 2 giorni.





Trascorsi i giorni di riposo, sciogli un pizzico di bicarbonato nell’acqua bollente .





Versa l’acqua bollente sull’impasto e mescola con la frusta così da ottenere una sorta di pastella.





Copri di nuovo con la pellicola alimentare e lascia riposare per un’ora.





Scalda una padella antiaderente e versa un mestolo di impasto di pane injera.





Quando sulla superficie del pane injera compaiono le bollicine, gira il pane dall’altro lato e continua la cottura .





Man mano che realizzi il pane Injera impilalo uno sull’altro .





Servi il pane injera .

Conservazione

Conserva il pane Injera in frigorifero, in un sacchetto per alimenti ben chiuso, per 2 giorni. Una volta cotto, puoi surgelarlo per 1-2 mesi.