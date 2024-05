la ricetta in pentola a pressione del secondo piatto succulento

ingredienti Olio extravergine di oliva

Lo stracotto di manzo è un secondo succulento preparato con lo scamone, un taglio pregiato e di prima categoria, che viene brasato, quindi sottoposto a rosolatura e poi cotto lentamente in pentola a pressione con vino rosso, odori e verdure. Una ricetta perfetta per i pranzi in famiglia o le serate con gli amici, che può essere anche preparata in anticipo, e servita come piatto unico caldo e corroborante insieme a un’ottima polenta di mais.

La scelta della pentola a pressione ti permetterà di realizzare uno stracotto molto tenero in metà del tempo rispetto alla preparazione tradizionale. Si rosola il pezzo di carne nell’olio, per sigillare all’interno i succhi, poi si aggiungono cipolla, carote e sedano, mondati e tagliati a tocchetti, e un mazzetto di erbe aromatiche fresche. Si procede sfumando con il vino rosso, si versa l’acqua e si chiude la pentola con l’apposito coperchio ermetico; a questo punto, è necessario rispettare attentamente le tempistiche e le modalità di cottura che, dopo i primi istanti a fiamma alta, deve poi essere lenta e dolce.

Il risultato finale, dopo circa 45 minuti, è una carne morbidissima e che si scioglie in bocca, da tagliare a fette e irrorare con una salsina golosa, ottenuta filtrando il fondo di cottura e facendolo restringere sul fuoco con una noce di burro. Puoi accompagnarla con una porzione di patate al forno, un contorno stagionale o un’insalata croccante: conquisterà il palato di tutti i tuoi ospiti.

Per una resa impeccabile, scegli un taglio di manzo ricco di tessuto connettivo e con un buon rapporto tra la parte grassa e quella magra, caratteristiche che permettono alla carne di cuocere a lungo e restare succosa. In sostituzione dello scamone, puoi utilizzare la polpa di spalla, il reale e il cappello del prete.

Scopri come preparare lo stracotto di manzo seguendo passo passo procedimento e consigli. Se ti è piaciuta questa ricetta, prova anche il brasato di capocollo, il brasato ai funghi e lo spezzatino al vino rosso.

Come preparare lo stracotto di manzo





Prepara un mazzetto aromatico legando insieme un rametto di rosmarino, qualche foglia di salvia e una di alloro con uno spago da cucina .





Lava la carota e pelala , poi sciacqua bene anche il sedano e monda la cipolla.





Quindi taglia tutte le verdure a tocchetti grossolani .





Massaggia la carne con sale e pepe .





Sistema la carne nella pentola a pressione, aggiungi un filo d’olio extravergine di oliva e lasciala rosolare per qualche minuto a fiamma vivace in modo da sigillare i succhi all’interno e formare una deliziosa crosticina in superficie.





Gira continuamente la carne con l’aiuto di una pinza da cucina, in modo che si rosoli su tutti i lati senza attaccarsi .





Quando sarà ben dorata aggiungi le verdure e il mazzetto di erbe aromatiche .





Cuoci ancora per qualche minuto, così da creare un primo fondo saporito, poi versa il vino rosso e lascia evaporare l’alcol.





Infine, unisci anche l’acqua ben calda o, se preferisci, brodo vegetale.





Chiudi la pentola con l’apposito coperchio e, seguendo le istruzioni del tuo modello, mandala in pressione a con la fiamma al massimo. Appena la valvola inizia a fischiare, abbassa la fiamma e calcola circa 40-45 minuti di cottura.





Trascorso il tempo necessario, lascia uscire gradualmente il vapore dalla valvola e, solo quando che la pentola si sarà depressurizzata, togli il coperchio .





Trasferisci la carne su un piatto e avvolgila con un foglio di alluminio per tenerla al caldo.





Filtra il fondo di cottura con un colino a maglie fitte, separando il liquido dai residui delle verdure , e tieni entrambi da parte.





Raccogli il fondo di cottura in un pentolino e aggiungi il burro tagliato a dadini , porta sul fuoco e fai restringere per qualche minuto, mescolando di tanto in tanto con una frusta finché il burro non sarà sciolto.





Taglia lo stracotto a fette spesse circa 1 centimetro , poi trasferisci la carne su un piatto da portata.





Il tuo stracotto di manzo è pronto per essere servito, accompagnato dalle verdurine usate in cottura e irrorato dal suo intingolo .

Conservazione

Lo stracotto di manzo si conserva in frigorifero, ben chiuso in un contenitore ermetico, per 4 giorni al massimo.