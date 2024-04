la ricetta del piatto goloso e filante

ingredienti Carne macinata mista (manzo e maiale) Per il ripieno prosciutto cotto a fette sottili Ti servono inoltre Olio extravergine di oliva

Il tortino di carne macinata è uno sformato saporito e dal cuore filante, ideale da servire sia come secondo ricco sia come piatto unico per un pranzo di famiglia o una cena con ospiti.

Per portarlo in tavola, ti basterà preparare un impasto simile a quello delle polpette a base di macinato misto di manzo e di maiale, uova, parmigiano grattugiato, latte, aglio e prezzemolo sminuzzato, distribuirne poco più della metà in modo uniforme sul fondo di una pirofila cosparsa con il pangrattato, e farcire poi la base con fettine di prosciutto cotto tagliate sottili e provola dolce. A questo punto non ti rimarrà che ricoprire il tutto con il composto di carne rimanente, spolverizzare la superficie con altro pangrattato, il formaggio grattugiato e un filo d’olio extravergine di oliva, e mettere quindi tutto in forno ventilato a 180 °C per circa 30 minuti.

Il risultato sarà una pietanza dorata e gratinata fuori, e dall’interno succoso e fondente, da consumare dopo qualche minuto di riposo a temperatura ambiente con un’insalatina mista di stagione o una porzione di verdure gratinate.

A piacere puoi aromatizzare la carne con altre erbette aromatiche di tuo gradimento, come timo sfogliato, rosmarino o basilico spezzettato, oppure puoi aggiungere un pizzico di paprica in polvere o un’altra spezia preferita. Per una resa più sapida puoi sostituire il parmigiano con pari quantità di pecorino mentre, per una più golosa, puoi optare per la mortadella al posto del cotto.

Scopri come preparare il tortino di carne macinata seguendo passo passo procedimento e consigli. Se ti è piaciuta questa ricetta, prova anche i tramezzini di carne e il pasticcio di carne, oppure cimentati con la moussaka.

Come preparare il tortino di carne macinata





Raccogli in una ciotola la carne macinata con l’uovo, l’aglio sminuzzato, il pangrattato e il parmigiano grattugiato, quindi aggiusta di sale, spezia con una macinata di pepe e profuma con il prezzemolo fresco tritato al coltello .





Unisci il latte e amalgama per bene gli ingredienti fino a ottenere un composto omogeneo .





Distribuisci qualche cucchiaio di pangrattato sul fondo di una pirofila da 22 x 13 cm e irrora con un filo d’olio extravergine di oliva.





Versa 2/3 dell’impasto di carne preparato .





Fai uno strato uniforme creando un bordo alto 1 cm .





Farcisci con il prosciutto cotto .





Aggiungi la provola tagliata a fette .





Copri il ripieno con il composto di carne rimanente e sigilla i bordi.





Cospargi la superficie con altro pangrattato, una spolverizzata di parmigiano grattugiato e un filo d’olio , e metti in forno ventilato a 180 °C per circa 30 minuti.





Trascorso il tempo di cottura, leva dal forno e fai assestare per qualche minuto a temperatura ambiente.





Porta in tavola il tortino di carne macinata , taglialo a fette e servi.

Consigli

Questa ricetta si presta a essere farcita nei modi più svariati. Al posto della provola dolce puoi utilizzare la scamorza affumicata, la mozzarella asciutta per pizza o altro formaggio a pasta filata, oppure puoi scegliere a piacimento altri ingredienti disponibili in casa, come zucchine grigliate e taleggio, fontina e speck, funghi trifolati e asiago, e così via.

Per un risultato morbido e succoso, ti suggeriamo di acquistare del macinato misto di manzo e di maiale, e di bagnare poi l’impasto con un goccino di latte: in questo modo la carne non si asciugherà in cottura e la resa finale sarà impeccabile.

Sarebbe preferibile gustare il tortino di carne macinata caldo e filante, dopo averlo fatto assestare per qualche istante a temperatura ambiente. In alternativa si conserva in frigo, coperto con pellicola trasparente, per 1 giorno massimo.