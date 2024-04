la ricetta della ciambella glassata golosa e scenografica

ingredienti Per l’impasto Olio di semi di girasole o di mais Uova a temperatura ambiente Per decorare Colorante alimentare a scelta

La torta donut è un dolce goloso e scenografico, una rivisitazione delle celebri ciambelle americane. Si tratta di un ciambellone soffice e leggero, ricoperto da una glassa colorata e guarnito con codette di zucchero: dal grande impatto visivo, ma molto semplice da realizzare, è perfetto per un’occasione speciale come pranzi di famiglia, compleanni dei bambini, ricorrenze e così via.

L’esecuzione della ricetta è facile e veloce anche per chi è alle prime armi in cucina: basterà montare le uova insieme allo zucchero, versare a filo l’olio di semi e il latte, aromatizzare con l’estratto di vaniglia e la scorza grattugiata di un limone biologico. Si incorporano poi la farina e il lievito setacciati, e si trasferisce il composto omogeneo ottenuto in un apposito stampo, già imburrato e infarinato.

Pronta la base, non ti rimarrà che distribuire la glassa a base di zucchero a velo, acqua e colorante alimentare in polvere o in gel, della tonalità che preferisci, guarnire con zuccherini, meringhette, gocce di cioccolato bianco o fondente, granella di frutta secca, praline, canditi misti…

Per un effetto finale ben riuscito, è importante utilizzare una tortiera non troppo profonda e dai bordi lisci e lievemente arrotondati verso l’interno, affinché la torta rassomigli il più possibile a un vero donut. L’impasto può essere personalizzato a piacere: puoi realizzare una variante con lo yogurt, o una senza uova in caso di ospiti allergici o intolleranti, oppure omettere tutti i derivati animali e confezionarne una adatta a commensali vegani.

Scopri come preparare la torta donut seguendo passo passo procedimento e consigli. Se ti è piaciuta questa ricetta, prova anche la torta arcobaleno e la cream tart.

Come preparare la torta donut





Raccogli le uova e lo zucchero in una terrina capiente .





Monta le fruste elettriche per qualche minuto, fino a ottenere un composto chiaro e spumoso, poi versa a filo l’olio di semi .





Prosegui a lavorare gli ingredienti e, nel frattempo, unisci anche il latte, la vaniglia e la scorza di limone grattugiata .





Aggiungi la farina e il lievito setacciati e incorporali al resto degli ingredienti.





Versa il composto liscio e omogeneo ottenuto in uno stampo a ciambella da 22-24 cm di diametro, già imburrato e infarinato .





Sbatti leggermente lo stampo sul piano di lavoro così da far risalire in superficie le eventuali bolle d’aria , poi cuoci la ciambella in forno statico preriscaldato a 180 °C per 35 minuti. Prima di sfornarla, assicurati sia ben cotta all’interno con la prova stecchino; una volta pronta, capovolgila su una gratella e lasciala raffreddare completamente.





Quando la ciambella sarà già fredda, prepara la glassa: miscela in una ciotola lo zucchero a velo con 2 cucchiai di acqua .





Aggiungi 3-4 gocce del colorante alimentare scelto e miscela con il cucchiaio fino a ottenere una tonalità uniforme .





Rimuovi lo stampo dalla ciambella e sistemala sulla gratella, quindi inizia a versare la glassa sulla superficie . Se preferisci, puoi sistemare un foglio di carta forno sul piano di lavoro così da raccogliere l’eventuale glassa colata.





Distribuisci la glassa in modo casuale, facendola colare lungo i bordi, e decora infine con dei confettini colorati . Lascia asciugare la glassa per pochi minuti, quindi trasferisci delicatamente la ciambella su un piatto da portata.





Porta in tavola e gusta la torta donut, colorata e golosa .

Consiglio

Per un risultato ancora più ghiotto, puoi farcire la ciambella con crema pasticciera, crema al limone, crema al cioccolato, marmellata o crema alle nocciole fatta in casa, con l’aiuto di un sac à poche o dividendo la base a metà.

Conservazione

La torta donut si conserva a temperatura ambiente, sotto una campana di vetro, per 3 giorni al massimo.