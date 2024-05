la ricetta della variante salata soffice e gustosa

ingredienti lievito in polvere per torte salate Olio di semi (o extravergine di oliva) Per la finitura formaggio cremoso spalmabile

I pancake alle zucchine sono la variante salata delle classiche frittelle dolci americane. Soffici, gustosi e ideali da realizzare durante la bella stagione, sono perfetti da portare in tavola come antipasto o secondo vegetariano per un pranzo all’insegna del gusto e della leggerezza, ma anche per un aperitivo fatto in casa, accompagnati da un cremoso dressing allo yogurt o altra stuzzicante salsina.

Per confezionarli, ti basterà grattugiare le zucchine, raccoglierle in un recipiente insieme alla farina setacciata, l’uovo, il parmigiano e un pizzico di lievito in polvere, e amalgamare quindi bene il tutto con una frusta a mano unendo a filo il latte a temperatura ambiente. La pastella piuttosto omogenea preparata, speziata con una macinata di pepe fresco, verrà quindi versata, un mestolino alla volta, su un padellino antiaderente e lasciata cuocere poi un paio di minuti per lato, o fino a ottenere dei dischetti spugnosi e leggermente dorati in superficie. Una volta pronti, ti basterà impilarli su un piatto da portata e gustarli poi con una quenelle di formaggio cremoso spalmabile aromatizzato all’erba cipollina, o in abbinamento a un tagliere di affettati misti per il brunch della domenica in famiglia.

Per una riuscita ottimale, ti suggeriamo di strizzare per bene le zucchine grattugiate con l’ausilio di un telo di cotone pulito, così da eliminare tutta l’acqua di vegetazione oppure, in alternativa, di tagliarle a tocchetti e trifolarle in padella con un soffritto di aglio e olio, in modo da renderle ancora più gustose.

A piacere, per una resa più sapida, puoi sostituire il parmigiano grattugiato con il pecorino o il caciocavallo, oppure puoi unire all’impasto un mix di spezie ed erbe aromatiche, come foglioline di menta, curcuma, curry, prezzemolo, coriandolo e così via.

Scopri come preparare i pancake alle zucchine seguendo passo passo procedimento e consigli. Se ti è piaciuta questa ricetta, prova anche i pancake di patate e i pancake agli asparagi.

Come preparare i pancake alle zucchine





Monda le zucchine, passale a una grattugia a fori larghi e raccoglile in un recipiente capiente con la farina setacciata .





Unisci l’uovo e il parmigiano .





Aggiungi il lievito .





Amalgama per bene gli ingredienti con un cucchiaio .





Versa il latte a filo .





Mescola con una frusta a mano in modo da ottenere una pastella priva di grumi .





Aggiusta di sale e di pepe .





Scalda sul fuoco un padellino antiaderente con un filo d’olio, versa quindi il composto, un mestolino alla volta, e cuoci per un paio di minuti: non appena inizieranno a formarsi delle bolle in superficie , capovolgi i pancake con una paletta e prosegui la cottura anche dall’altro lato.





Man mano che sono pronti, impila i pancake su un piatto da portata .





Completa con una quenelle di formaggio cremoso spalmabile e qualche stelo di erba cipollina sminuzzata , porta in tavola e servi.

Conservazione

I pancake alle zucchine si conservano in frigo, in un contenitore a chiusura ermetica, per 1 giorno massimo.