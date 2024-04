la ricetta del dessert veloce, goloso e facile da preparare

Il tronchetto al caffè è un dolce senza cottura delizioso e scenografico, ideale come squisito dessert da servire a fine pasto. Per realizzarlo basterà preparare prima una mousse al caffè e mascarpone, che verseremo nello stampo da plumcake, alternata a biscotti secchi bagnati nel latte e gocce di cioccolato; il dolce dovrà poi riposare in frigorifero prima di essere decorato con mousse al mascarpone, cacao in polvere e gocce di cioccolato. La preparazione è davvero semplice e farai un figurone con i tuoi ospiti: ecco come prepararlo passo passo con la nostra Melissa.

Sono tanti i dolci al caffè che puoi realizzare, idee sfiziose e super golose per la colazione, la merenda o da preparare come dessert.

ingredienti Caffè solubile istantaneo q.b. per inzuppare biscotti Per la crema al mascarpone

Come preparare il tronchetto al caffè



1

2

3

In un contenitore unisci zucchero, caffè solubile, miele e caffè caldo . Mischia tutto con l’aiuto di una frusta . A parte monta il mascarpone con la panna fresca .



4

5

6

Unisci il composto al caffè al composto di mascarpone . Ricopri uno stampo di plumcake con carta da forno . Versa la mousse al caffè nello stampo .



7

8

9

Bagna i biscotti nel latte e ricopri la superficie . A questo punto versa l’ultima metà di mousse nello stampo, aggiungi le gocce di cioccolato , ricopri di nuovo con i biscotti e riponi in congelatore.



10

11

12

Intanto prepara la mousse al mascarpone: monta il mascarpone con il miele e la panna aggiunta poco alla volta , poi trasferisci in un sac à poche. Estrai il semifreddo al caffè ben congelato, dopo almeno due ore. Decora con ciuffi di crema al mascarpone, gocce di cioccolato e in fine una spolverata di cacao . Il tronchetto al caffè è pronto per essere servito .

Conservazione

Puoi conservare il tronchetto al caffè in frigorifero per 2 giorni ben coperto.